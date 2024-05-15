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رئاسة أمن الدولة السعودية - الشعار الجديد المعتمد

رئاسة أمن الدولة تطلق منظومة "تقصّي" لبلاغات الاشتباه المالي

وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق

العربية.نت - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، منظومة "تقصّي" الإلكترونية، إذ تعزز مواكبة التطورات التكنولوجية بصفتها مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل وإحالة البلاغات الخاصة في الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بها، فيما تعزز مسائل الشفافية المالية.

وفي الوقت ذاته، وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.

جاء ذلك تزامنًا مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي يأتي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا.

إلى ذلك، أكد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا؛ مشيداً بالجهود السعودية في مكافحة هذه المخاطر عبر تشريعات وسياسات رقابية، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.

وتشهد الرياض انعقاد أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، إذ يرسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية، كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.

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