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السعودية تعتمد كود الطرق لرفع مستويات السلامة والأمان

جرى إعداده بمدة تصل لـ 18 شهرا

العربية.نت - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للطرق "كود الطرق السعودي"، الذي يعد مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق في السعودية بمستوياتها كافة، مثل الوزارات وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في السعودية.

ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كود موزع على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، إضافة إلى "هندسة المرور" و"سلامة الطرق"، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.

جانب من تدشين كود الطرق
جانب من تدشين كود الطرق

ويضع "كود الطرق السعودي" مستوى محددا لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة، إذ أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودي، يُراعي كافة التغيرات والتضاريس، جرى إعداده بمدة تصل لـ 18 شهرا، عبر كوادر وطنية متخصصة.

وزير النقل صالح الجاسر أثناء تدشين كود الطرق
وزير النقل صالح الجاسر أثناء تدشين كود الطرق

وجرى إعداد كود الطرق نظراً إلى تعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات المتبعة لدى كل جهة، فيما يأتي إطلاقه انطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في السعودية، فيما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.

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