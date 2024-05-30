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كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرر تشكيل فريق أمني، يضم "الأمن العام - الأمن الوطني - المباحث الجنائية - مباحث العاصمة"، من أجل توسيع دائرة البحث عن المواطن السعودي هتان غازي شطا، الذي فُقد في القاهرة منذ أكثر من شهر في ملابسات غامضة، في الوقت الذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر اختفاء شاب سعودي في القاهرة منذ خروجه من منزله قبل قرابة الشهر، وسط مناشدات جماعية للبحث عنه.

#هتان_شطا.. سعودي مفقود في #القاهرة ومناشدات جماعية للبحث عنه وسط متابعة من الجهات الأمنية pic.twitter.com/xwqml3l3Cp — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2024

وحسب المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت" فإن الفريق الأمني أجرى فحصا شاملا للمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة التي أجراها المفقود هتان شطا في الفترة الماضية قبل اختفائه، فضلاً عن أن الفريق ذاته أيضاً تولى مهمة تفريغ الكاميرات لخط سير المواطن، فيما جرى استدعاء عدد من الأشخاص في مصر الذين كانوا على صلةٍ به من أجل استجوابهم والحصول على المعلومات التي من شأنها أن تفضي إلى الوصول إلى المواطن السعودي، فضلاً عن معرفة مستوى العلاقة التي تربطهم به.

#نشرة_الرابعة | شقيق المواطن المفقود هتان شطا: عينت السفارة لي محاميا منذ تواصلي معهم بعد فقد أخي، والتواصل مستمر معهم من حينها pic.twitter.com/VAY3non4tQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 30, 2024

واستطاع الفريق الأمني الذي يترأسه مساعد وزير الداخلية للأمن العام، اللواء محمود أبو عمرة، فحص التاريخ الخاص بزيارة هتان شطا الماضية في مصر من أجل تحديد عدد من النقاط والعمل عليها في عمليات البحث، حسبما أشارت المعلومات الخاصة، فضلاً عن أن الفريق الأمني ذاته يتحرى حول الأشخاص الذين تعاملوا مع المفقود قبل اختفائه، فيما جرى استجواب البعض لمعرفة الأماكن التي يتردد عليها بصفة دائمة.

تقول المصادر أيضاً إن التحريات حول المواطن السعودي هتان شطا تؤكد أنه يتمتع بدائرة أصدقاء في مصر لكنها ليست كبيرة للغاية، فيما لا توجد لديه أي خلافات مع بعض الأشخاص في مصر، مشددة على أن الفريق الأمني لا يزال ينفذ بعض التحريات الأمنية.

#نشرة_الرابعة | شقيق المواطن المفقود هتان شطا: شقيقي توجه للقاهرة بعد عيد الفطر وفقدنا الاتصال به منذ 22 أبريل حتى اليوم pic.twitter.com/Ni2Xrl9QoV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 30, 2024

وقال هاني شطا شقيق هتان في حديث لـ"العربية.نت" إن الأسرة في حالة استنفار، وما زلنا نبحث عنه، مشيراً إلى أن أسرته تعيش حالة صعبة نتيجة فقدانه، وعدم توافر المعلومات الكافية حوله.

ويضيف هاني أن شقيقه يعمل في مجال الـ"لايف كوتش"، فيما يذهب بشكل متكرر للقاهرة للحصول على دورات تدريبية، موضحاً أن هتان متزوج ولديه ابنة، إذ ذهب أخيراً لمصر من أجل الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية، وأكد أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية منذ لحظة فقد هتان، وكنا قبلها على تواصل دائم معه.

وفي الوقت ذاته، أكدت السفارة السعودية في مصر أنه منذ اليوم الأول لاختفاء الشاب هتان غازي شطا، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتقصي عن المواطن وظروف اختفائه.