"البحر الأحمر الدولية" لـ"العربية.نت": أسعار منتجعاتنا تحددها الفنادق العالمية

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كشف كبير الإداريين المتحدث الرسمي لشركة "البحر الأحمر الدولية"، المهندس أحمد غازي درويش، أن مستوى أسعار منتجعات "البحر الأحمر" الفاخرة الممتدة على طول الساحل الغربي للسعودية، لا تحدده الشركة المطوِّرة ذاتها بل يخضع أمر تحديده إلى العلامات الفندقية العالمية المسؤولة عن إدارة هذه المنتجعات التي تعزز رفاهية الزوار.

وقال في حوار خاص لـ"العربية.نت": نحن نرغب أن يستمتع المجتمع بمختلف أطيافه بوجهاتنا الرائعة، أمر الأسعار مهم، لكنه ليس ضمن صلاحياتنا، فكل مُشغِّل – وأنا هنا أتحدث عن العلامات الفندقية العالمية التي تدير المنتجعات – لها رؤيتها وطريقتها في الإدارة والأسعار الملائمة التي تحقق لها العوائد المناسبة للمنتجات والخدمة المقدمة من قبلها، الأمر الآخر، أسعار الفنادق على مستوى العالم ترتبط بمدى تفوُّق العلامة التجارية وجودة الخدمات، فضلاً عن المواسم والعرض والطلب.

في الوقت ذاته، أكد المتحدث الرسمي لـ"البحر الأحمر الدولية"عدم حدوث أي تأثير بيئي أثناء تنفيذ الأعمال في الوجهات التي تطوِّرها الشركة نتيجة توافر أساليب استباقية مبتكرة تسمح بعدم حدوث ذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن "البحر الأحمر الدولية" تستخدم أحدث التقنيات في بناء وتشييد المنتجعات في الجزر السياحية.

إلى نص الحوار:



ماذا تقدم شركة "البحر الأحمر الدولية" بمنتجعاتها الفاخرة للسائح الدولي؟

"البحر الأحمر الدولية" تعمل باستمرار على تقديم تجارب فريدة ومتنوعة للسياح الدوليين والمحليين أيضًا، لدينا منتجعات تم افتتاحها تجمع بين الرفاهية والضيافة السعودية الأصيلة والمغامرة والاسترخاء، لنلبي كل الاحتياجات، فنحن نخطط لافتتاح 79 فندقاً في وجهتينا الرئيسيتين "البحر الأحمر" و"أمالا" بحلول 2030.



افتتحنا حتى الآن في وجهة "البحر الأحمر" 3 منتجعات، مختلفة في التجربة وتقدّم العديد من الخدمات وبها الكثير من المرافق بمواصفات عالمية على أرض السعودية بأحدث المعايير والتجهيزات، ولا ننسى معيارنا الرئيسي وهو "الاستدامة"، فكل هذه المنتجعات تعمل اليوم بالطاقة المتجددة، وسط طبيعة خلابة حافظنا عليها في جميع مراحل التنفيذ، بل وعززناها بكل قوة لنحقق المعادلة الصعبة وليكون للسائح فرصة للعيش وسط هذا العالم الفريد المصمم بعناية للإنسان والطبيعة.

نحن نقدّم مناطق الإقامة الفاخرة مع التجارب المتنوعة بين الفخامة والترفيه والثقافة والتراث المحلي، هناك أيضًا مطاعم عالمية راقية مع خدمات شخصية استثنائية منذ الوصول إلى مطار "البحر الأحمر الدولي" حتى منتجعك عبر أسطول النقل المستدام من سيارات كهربائية وحافلات وطائرات مائية وغيرها.



ومن ناحية الموقع والبيئة والطبيعة لا يكفينا هنا كلمات للإجابة، فقد حققنا على أرض الواقع ما كنا نحلم به ونخطط له وأكثر، وأذكر هنا أيضًا النشاطات المختلفة التي تمت تهيئتها للسائح عبر شركة "البحر الأحمر للرياضة والترفيه" الخاصة بنا، والتي تمتلك العلامات التجارية "واما" وجالاكسيا" و"أكون"، والتي تقدم مغامرات في البر والبحر والجو، وتلك المثيرة بين الأودية والبراكين الخامدة.

ما خططكم لخوض التجارب في وجهة البحر الأحمر عبر"أكون" و"واما " و"جالاكسيا"؟

أطلقنا العلامات التجارية التابعة لنا لتوفير أفضل التجارب والمساعدة على إيجاد المغامرات المناسبة بمختلف أنواعها لجميع زوارنا في وجهة "البحر الأحمر".

"أكون" أُطلقت في العام الماضي بشراكات عديدة مع شركاء عالميين متخصصين وبارزين في ذات المجال، توفر المغامرات الرياضية البريِّة لزوار منتجعاتنا، هذه المغامرات تتماشى أيضًا مع معاييرنا في الاستدامة والحفاظ على الطبيعة، توفّر ركوب الدراجات الكهربائية والدراجات ذات الإطارات العريضة المخصصة للسير على الحصى والطرقات الجبلية، وتجارب الجري والتنزّه لمسافات طويلة عبر مسارات طبيعية متنوعة، وتجارب التسلُّق والرياضات الشيقة للهواة والمحترفين على حدّ سواء.



أما عن العلامتين التجاريتين "واما" و"جالاكسيا" فتختصَّان بتجارب الرياضات المائية، بدءاً من التجديف على لوح التزلج وقوفاً، مرورًا بغابات المانغروف الخلابة في الوجهة، ووصولاً للإبحار في أمواج البحر الأحمر الهادئة، بالإضافة لتجارب غوص تتيح للضيوف استكشاف أسرار الطبيعة في أعماق البحر الساحرة.

هل ستصبح هذه العلامات التجارية مستقلة تقدم خدماتها الرائدة لمختلف الوجهات السياحية حول العالم؟



ترتبط الخدمات المميزة التي تقدمها شركة "البحر الأحمر للرياضة والترفيه" – والتي تمتلك هذه العلامات التجارية - بالوجهات السياحية المستدامة التي نطوِّرها، وأينما وجدت اسم "البحر الأحمر الدولية" ستجد "واما" و"جالاكسيا" و"أكون".

ما خططكم التسويقية للجذب في ظل المنافسة بين دول المنطقة على جذب السياح؟

نحن نعمل على تطوير مشاريع سياحية مستدامة في منطقة تُعد من الأجمل على مستوى العالم، وهي منطقة البحر الأحمر، وتحقيق النجاح في القطاع السياحي يعتمد على عدة مقومات تتوافر بشكل كبير مع بعضها البعض، وأعتقد أن ثقافتنا وطبيعتنا ومعاييرنا وإنجازاتنا هي نقاط الجذب الأهم للوجهات التي نطوِّرها. وبالإضافة لكل ذلك، إننا نعمل بخطط تسويقية إبداعية ومميزة لعرض وجهاتنا وإنجازاتنا أمام العالم، فنحن نعمل مع شركاء محليين ودوليين للترويج لوجهاتنا، بحملات تسويقية مدروسة تحقق أهدافها بكل دقة.

- هل يستطيع محدودو الدخل أيضاً الاستمتاع بوجهة "البحر الأحمر" خاصة في خضم ارتفاع أسعار المنتجعات؟

نحن نرغب أن يستمتع المجتمع بمختلف أطيافه بوجهاتنا الرائعة؛ ولكن اسمح لي أن أوضِّح أمراً. إن "البحر الأحمر الدولية" شركة تطوير عقاري عالمية تعمل بمعايير صارمة لاستحداث وجهات سياحية طَموحة ومستدامة. أمر الأسعار مهم، ولكنه ليس من صلاحياتنا، فكل مُشغِّل – وأنا هنا أتحدث عن العلامات الفندقية العالمية التي تدير المنتجعات – له رؤيته وطريقته في الإدارة والأسعار الملائمة التي تحقق له العوائد التي تتناسب مع المنتجات والخدمة التي يقدمها. الأمر الآخر، أسعار الفنادق على مستوى العالم ترتبط بمدى تفوُّق العلامة التجارية وجودة الخدمات المقدمة والمواسم والعرض والطلب. هذه عوامل يجب أن تؤخذ بالحسبان.





- ما الأساليب الاستباقية التي ابتكرتها شركة "البحر الأحمر الدولية" من أجل حماية المنظومة البيئية؟



"البحر الأحمر الدولية" تفوقت على الجميع، وكان لها السبق في "الاستدامة" والحفاظ على البيئة وتعزيزها، فمنذ التخطيط كان هذا هو المعيار والهدف، استخدمنا أحدث التقنيات في البناء والتشييد وأيضًا في متابعة كافة المؤثرات البيئية في منطقة مشاريعنا، أهمية تعزيز البيئة جعلنا نتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية مع تطويرها لتناسب نهجنا، فكان لنا السبق بإنشاء أكبر مشتل زراعي في المنطقة، بالإضافة لمشتل المانغروف أيضًا، واستخدام الطاقة المتجددة في كامل المنتجعات والمطار مع تحسين كفاءة استهلاك المياه ومعالجة النفايات.



نضيف لذلك دورنا المجتمعي بالتوعية سواءً لموظفينا أو أبناء المنطقة أو الزوار وتشجعيهم للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف، حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية بأحدث الطرق والتقنيات، وترك العديد من الجزر دون تطوير لأنها تعد موائل هامة وحيوية للعديد من الكائنات.

نتعاون أيضًا مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لتطبيق المعايير التي تحقق الاستدامة ومشاركة خبراتنا في هذا المجال، لأننا نتشارك في تطوير مسؤول للإنسان والطبيعة.

في الوقت الذي تؤمن "البحر الأحمر الدولية" بأهمية الالتزام البيئي، هل رصدتم أي تأثير بيئي لـ مشروعات الشركة وبالتالي جرى إيقاف المشروع ذاته؟

لا، أبداً. بل حصدنا العديد من الجوائز المشجِّعة، منها على سبيل المثال لا الحصر حصول فندق "تيرتل باي" الخاص بموظفينا وضيوف الشركة شهادة "المفتاح الأخضر"، وهي شهادة رائدة عالمياً للتميز في مجال السياحة المستدامة، وذلك تقديراً لمعاييرنا الصارمة في حماية البيئة وتجديدها في سياق النهج الرائد لشركة "البحر الأحمر الدولية في مجال التطوير العقاري المسؤول في قطاع السياحة. الشهادة تقدمها شركة "غرين كي جلوبال"، وهي هيئة دولية مستقلة لإصدار الشهادات البيئية، وقد أجرت تقييماً مستقلاً وتدقيقاً صارماً لرصد مستويات الالتزام البيئي بـ 77 معياراً.



لماذا اختارت علامة "الريتز كارلتون" الفندقية " تشييد سابع محمياتها - محمية نجومة – في وجهة البحر الأحمر؟



مجموعة "الريتز كارلتون" لا تختار مواقع محمياتها إلا بمعايير محددة، فكان منتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف" هو وجهتها السابعة عالمياً لأنه لا يوجد موقع في منطقتنا يوفر هذه المعايير أفضل من وجهة "البحر الأحمر"، تريد العلامة العالمية أن تجمع لموقع محميتها بين الاستدامة والحفاظ على البيئة لتقدّم لزوارها تجارب استثنائية وسط طبيعة خلابة.

وجهة "البحر الأحمر" بموقعها الاستثنائي تجمع بين البيئة الخلابة والطبيعة الساحرة والتنوع الجغرافي، فبين مياه البحر الأحمر الصافية والشواطئ الرملية البيضاء والجبال المميزة لا يوجد أفضل من ذلك، ومعاييرنا نحو الاستدامة كانت عاملًا مهمًا لبناء محمية.

كم بلغت نسبة الإنجاز في وجهة "البحر الأحمر" حتى وقتنا الحاضر؟



افتتحنا حتى اليوم 3 منتجعات في وجهة "البحر الأحمر"، وفي 2024 سنفتتح منتجع "شيبارة"، ومنتجع "ديزرت روك". وفي عام 2025 سيكتمل 11 فندقاً فاخراً في جزيرة "شورى" والانتهاء من تنفيذ الصالة الرئيسية لمطار "البحر الأحمر الدولي".

وعند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا، يوفر ما يصل إلى 8 آلاف وحدة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وتشمل الوجهة أيضًا مراسي يخوت فاخرة وملاعب جولف ومرافق ترفيهية وأطعمة ومشروبات ومرافق ترفيهية.





- كيف تخدم مشروعات شركة "البحر الأحمر الدولية" أهالي المناطق المحاذية؟

مشروعات "البحر الأحمر الدولية" كان لها أثر إيجابي كبير على أهالي منطقة المشاريع، فنحن مستمرون في تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة وأهلها، وفرنا فرص عمل عديدة لأهالي منطقة البحر الأحمر بشكل مباشر وغير مباشر، دعمنا المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية وفتحنا لهم أسواقًا جديدة، ولا شك أن تطوير البنية التحتية لمنطقة المشاريع له تأثير أيضًا على سكان المنطقة، مثل الطرق والمطار وغيرها.



مشاريعنا واستقبال الزوار في المنتجعات يسهم أيضًا في زيادة الطلب على السلع المحلية والخدمات ما يفتح مجالات عديدة وجديدة لاقتصاد المنطقة وسكانها، وبالتالي يحفزهم ذلك على النمو والتطوير لينتقلوا معنا إلى مرحلة جديدة ومختلفة في حياتهم.

- كم بلغ عدد المنتسبين لشركة "البحر الأحمر الدولية" من قبل مثلاً أهالي المجتمع المحلي للوجهة ذاتها؟



هناك أولوية لتوظيف أهالينا الكرام في المناطق التي نطوِّر بها وجهاتنا السياحية الفريدة، لأن لهم أدواراً فعَّالة ومقدَّرة في مختلف الوظائف، فقد بلغ عدد المنتسبين المباشرين لـ "البحر الأحمر الدولية" من تبوك وأملج وينبع والوجه وضبا حوالي 650 شاباً وفتاة، إلا أن الموظفين من أهالي المنطقة في مشاريعنا يعد بالآلاف عن طريق الوظائف غير المباشرة من خلال التعاقد مع الشركات المشغلة.

ماذا عن فرص التدريب والتطوير للراغبين في الالتحاق بشركة "البحر الأحمر الدولية"؟

"البحر الأحمر الدولية" اليوم بمشاريعها وامتدادها تحتاج لكافة التخصصات ليس في المجال السياحي فقط، بل أيضًا في المجالات البيئية والتقنية والإنشائية وغيرها، وبالفعل وفرنا برامج متنوعة بمناهج تدريبية خاصة بعدها يتم توظيف الخريجين في مشاريعنا، بعضها تنتهي بدبلوم عالي، وبعضها بشهادة بكالوريوس؛ فلدينا برنامج "نخبة الخريجين" وبرنامج "مِنَح البحر الأحمر" بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبرنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"، وبرنامج "رواد ضيافة البحر الأحمر" وغيرها، وتفاصيلها جميعها موجودة في موقعنا الإلكتروني الرسمي، وخريجو هذه البرامج المستمرة يعملون اليوم معنا أو مع شركائنا في الوجهات التي نطورها.

وانتقلنا إلى مرحلة أكبر وهي "أكاديمية البحر الأحمر الوطنية" بالوجه، التي أُسست لمجال الضيافة والمجالات الداعمة للقطاع السياحي، وطُورت برامجها لتلبي احتياجات سوق العمل، وستساهم في الوصول لمستهدف تدريب وتأهيل 10,000 متدرب بحلول 2030، ما يُسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي وتمكينهم من العمل في مجالات مختلفة.





بعيداً عن هذا كله، ما الذي جعل شركة "البحر الأحمر الدولية" تقرر توقيع اتفاقية رعاية لنادي "الأهلي" السعودي رغم وجود نادٍ كـ "الحوراء" في منطقة المشروع؟



توقيع عقد رعاية نادي الأهلي هو استثمار رياضي يأتي من رغبتنا بأن تكون "البحر الأحمر الدولية" جزءاً من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية الذي أطلقه سيدي سمو ولي العهد حفظه الله، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. كما أن لنادي الأهلي شعبية وجماهيرية كبيرة على مستوى العالم العربي، ورعاية نادي الأهلي هي فرصة نوعية للاستثمار في القطاع الرياضي، لذلك فالعلاقة متبادلة من عدة نواحٍ.

أما بخصوص الأندية الواقعة في منطقة المشروع كـ "الحوراء" و"الخالدي"، فنحن ندعم الناديين من خلال تعييننا لمستشار متخصص وذلك بهدف رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية لتلك الأندية. وستستمر "البحر الأحمر الدولية" في دعم تلك الأندية لتفعيل أكبر عدد ممكن من الرياضات وزيادة عدد الرياضيين المنتسبين لتلك الأندية. ويأتي هذا الدعم لتحقيق أهداف تنموية مجتمعية تعود إيجاباً على الفرد والمجتمع في مناطق تطوير وجهاتنا، كخلق الفرص الوظيفية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي لصناعة جيل متميز صحياً ورياضياً.