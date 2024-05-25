إطلاق برنامج "ستار" لدعم الإنتاج المسرحي

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أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق برنامج ستار، أحد برامج مبادرة دعم الإنتاج التي تستهدف الشركات، والمؤسسات، والجمعيات، والفرق المسرحية، وأندية الهواة العاملة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

ويتيح «سِتَار» للأعمال المستفيدة منه فرصة الترشح للمشاركة في «مهرجان الرياض للمسرح» بنسخته الثانية، ودعت الهيئة الراغبين بالانضمام إلى البرنامج لقراءة الشروط والأحكام العامة عبر موقعها الإلكتروني.



وحسب الهيئة، فإن البرنامج يهدف لرفع مستوى الدوى في الإنتاج المحلي مالياً، وإدارياً، وفنياً، وتحفيز المستفيدين على الاستثمار في القطاع، بجانب تطوير وإدارة برامج الدعم الخاص في أعمال الإنتاج المسرحي بشتى قطاعاته.

وتعتزم هيئة المسرح تطوير واقع قطاع المسرح، والارتقاء به وتجويد مخرجاته، إذ تُعنى الهيئة بكافة أنواع الفنون الأدائية: المسرح، والرقص، وعروض السيرك، والكوميديا الارتجالية، وعروض الشارع، والعروض الحركية، والباليه، والأوبرا. ويتضمن عمل الهيئة اضطلاعها بتفعيل المسارح، وضمان جودة المحتوى المقدم عليه، وتشجيع غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة العروض الأدائية لتصبح مكوناً أساسياً في الثقافة الوطنية.