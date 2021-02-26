شابة قهرت سرطان العظام وهي طفلة.. تستعد الآن لارتياد الفضاء

تشعر هيلي أرسينو بسعادة غامرة، وهي تستعد لارتياد الفضاء، بعد أن نجت من الإصابة بسرطان العظام وهي طفلة.

وتأمل أرسينو، التي ستكون أحد أفراد طاقم سفينة الفضاء "إنسبيريشن 4" التابعة لشركة "سبيس إكس" وهي أول بعثة فضائية تجارية بالكامل في العالم، أن تلهم الآخرين باعتبارها أول شخص خضع لزراعة أعضاء اصطناعية في جسده يسافر إلى الفضاء. يذكر أنه تم زراعة أعضاء صناعية في عظام إحدى ساقي الشابة.

وقالت الفتاة المرحة التي تبلغ من العمر 29 عاماً: "هذه البعثة تفتح باب السفر إلى الفضاء أمام أي إنسان، وأعتقد أن هذا بحد ذاته سيعطي دافعاً للناس ويبعث فيهم الكثير من الأمل".

اكتشفت أرسينو في العاشرة من عمرها إصابتها بنوع من سرطان العظام، وعولجت في مستشفى سان جود التعليمي للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي. وتقول إن الفضل يرجع للمستشفى في إنقاذ حياتها. وهي تعمل هناك الآن مساعدة طبيب.

من جهتها، تستهدف "سبيس إكس"، التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إتمام الرحلة الفضائية التي تضم أربعة أفراد في الربع الأخير من العام الجاري 2021، ومن المتوقع إطلاقها من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا.

وسيكون جاريد أيزاكمان، المدير التنفيذي في شركة "شيفت فور بيمنتس"، قائداً للرحلة، وهو الذي اختار أرسينو لتكون ضمن أفراد الطاقم.

وبخلاف رحلات "ناسا" و"سبيس إكس" المشتركة والتي تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية، ستدور هذه الرحلة حول الأرض لعدة أيام. وقالت أرسينو إنها ستشارك خلال هذه الرحلة في تجارب علمية.