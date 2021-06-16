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فائدة مدهشة.. هذه أهمية الحواجب والرموش في ملامحنا

فائدة الرموش والحواجب هي حماية العينيين

فائدة مدهشة.. هذه أهمية الحواجب والرموش في ملامحنا

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دبي - العربية.نت

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تعتبر الحواجب والرموش من أهم السمات التي تميز البشر وحتى الحيوانات، وتتجاوز أهميتهما الشكل الجمالي إلى أكثر من ذلك.

فقد كشفت الدكتورة ستيفاني ماريونو، المتحدثة الإكلينيكية باسم الأكاديمية الأميركية لطب العيون، أن الهدف الرئيسي لكليهما هو حماية العينين، وقالت: "هدفها هو تكوين طبقة أخرى من الحماية لمقلة العين ضد أي شيء، سواء كان سائلا أم صلبا أم غبارا أم حشرات"، وفقا لما نقله موقع "لايف ساينس".

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كما أضافت أن الحواجب تحمي العينين من المواد الخارجية، مثل العرق وقشرة الرأس والمطر، التي تسقط على الوجه. وقد تلتقط المادة أو تمتصها، أو قد توجه زاويتها إلى جانب الوجه بعيدا عن العينين". وتعد الحواجب ضرورية لتعبير الوجه والتواصل مع المشاعر الدقيقة.

وتوفر الرموش حماية مماثلة للعيون، وقالت ماريونو: "إنها تقريبا مثل شعيرات الوجه. طويلة وحساسة. وعندما يلمسها شيء ما، فإنه يطلق استجابة وميض كآلية دفاع". وأكدت أنه دون الرموش، سيستغرق الأمر وقتا أطول لتنشيط استجابة الوميض، لأن المحفز الرئيسي سيكون رؤية شيء ما قادما في العين.

تعبيرية
تعبيرية

كما أضافت: "لكن هذا يعطيك القليل من التحذير من أن شيئا ما في الجوار قد يؤذي العين بالفعل".

ونصحت ستيفاني ماريونو أنه في حال لاحظت أن حواجبك أو رموشك تتساقط أو تتغير بطريقة أخرى، فاستشر الطبيب فوراً.

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