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بعمر الـ82.. رائدة حُرمت من الفضاء بالسابق تحقق حلمها أخيراً

FILE PHOTO: Wally Funk, a Virgin Galactic ticketholder and one of the First Lady Astronaut Trainees or ‘Mercury 13’ women, is pictured holding a photo of herself at the International Women’s Air and Space Museum in Cleveland, Ohio, U.S. March 29, 2019. REUTERS/Elizabeth Culliford/File Photo
والي فانك
الفضاء

بعمر الـ82.. رائدة حُرمت من الفضاء بالسابق تحقق حلمها أخيراً

والي فانك من بين ما أطلق عليهن "نساء ميركيوري 13" اللواتي تدربن ليصبحن رائدات فضاء في الستينيات من القرن الماضي لكن لم يسمح لهن بالسفر.. لأنهن نساء

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كيب كانافيرال (الولايات المتحدة) – أسوشيتد برس

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اختار جيف بيزوس، مؤسس شركة "بلو أوريجين"، رائدة فضاء بارزة عمرها 82 عاماً ولم يسمح لها بالسفر في الماضي إلى الفضاء بسبب جنسها، لمشاركته رحلته الفضائية المقررة هذا الشهر.

وأعلنت الشركة الخميس أن والي فانك ستكون على متن رحلة الإطلاق المقررة في 20 يوليو من ويست تكساس، لكبسولة ستطفو في الفضاء لمدة 10 دقائق "كضيفة شرف".

والي فانك (أرشيفية)
والي فانك (أرشيفية)

وستنضم فانك لبيزوس وشقيقه والفائز بمزاد خيري ليكونوا أول أفراد يسافرون على متن الصاروخ "نيو شيبارد".

وفانك من بين ما أطلق عليهن "نساء ميركيوري 13" اللواتي تدربن ليصبحن رائدات فضاء في الستينيات من القرن الماضي لكن لم يسمح لهن بالسفر إلى الفضاء ولا حتى الانضمام إلى رواد وكالة "ناسا" لأنهن نساء. وفي ذلك الوقت، كان كل رواد فضاء "ناسا" من طياري الاختبار في الجيش ومن الذكور.

7 رائدات من "نساء ميركيوري 13"
7 رائدات من "نساء ميركيوري 13"
أول نموذج حقيقي لسيارة طائرة في سلوفاكيا علم أول نموذج حقيقي لسيارة طائرة في سلوفاكيا

وبعمر 82 عاماً، ستصبح فانك أكبر شخص يذهب إلى الفضاء. وستتغلب بذلك على الراحل جون غلين، الذي كسر الرقم القياسي بعمر 77 عاماً عندما ذهب على متن المركبة "ديسكفري" في 1998 إلى الفضاء.

وكتب بيزوس في منشور على "إنستغرام" عن فانك: "لم ينتظر أحد أطول منها. لقد حان الوقت. مرحبا بك في الطاقم، والي. نحن متحمسون لأنك ستسافرين معنا في 20 يوليو كضيفة شرف لدينا".

وكانت فانك طيارة ومدربة طيران سابقة، وأول مفتشة طيران في هيئة الطيران الفيدرالية وأول محققة لسلامة الطيران الجوي لدى هيئة سلامة النقل الوطنية في الولايات المتحدة.

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