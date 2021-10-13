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مركبة بلو أوريجن تعود للأرض بعد رحلة للفضاء استمرت لدقائق

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In this still image taken from a Blue Origin video, recovery crews reach the New Shepard NS-18 mission capsule after landing on October 13, 2021, in the West Texas region, 25 miles (40kms) north of Van Horn. Star Trek actor William Shatner went to where no 90-year-old has gone on Blue Origin's second crewed mission. He was joined on the New Shepard rocket by Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations, Audrey Powers; Planet Labs co-founder, Chris Boshuizen, and Medidata Solutions Co-Founder, Glen de Vries. (Photo by Jose ROMERO / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BLUE ORIGIN - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Blue Origin - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مركبة بلو أوريجن عند هبوطها في تكساس اليوم
الفضاء

مركبة بلو أوريجن تعود للأرض بعد رحلة للفضاء استمرت لدقائق

كان على متن المركبة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير

العربية.نت – وكالات

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حطت مركبة بلو أوريجن اليوم الأربعاء في غرب ولاية تكساس الأميركية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير.

الممثل وليام شاتنر خلال الرحلة
  • الممثل وليام شاتنر خلال الرحلة
  • الممثل وليام شاتنر في شخصية الكابتن كيرك
2 صور
الممثل وليام شاتنر خلال الرحلة
الممثل وليام شاتنر خلال الرحلة
الممثل وليام شاتنر في شخصية الكابتن كيرك
الممثل وليام شاتنر في شخصية الكابتن كيرك

وأصبح الممثل الكندي البالغ من العمر 90 عاماً الأكبر سناً بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء.

وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة بلو أوريجن من صنع شركة الملياردير الأميركي جيف بيزوس التي تريد أن تكون طرفاً أساسياً في قطاع سياحة الفضاء.

من انطلاق مركبة بلو أوريجين اليوم
من انطلاق مركبة بلو أوريجين اليوم

وكان في المركبة أيضاً رجلا أعمال دفعا للمشاركة فيها، فضلاً عن مسؤولة في بلو أوريجن.

وأقلع الصاروخ الأربعاء عمودياً وانفصلت عنه المركبة بعد ذلك وارتفعت تدريجياً لتتجاوز خط كرمان على ارتفاع 100 كيلومتر والذي يشكل حدود الفضاء مع الأرض بحسب التعريف الدولي. وباشرت بعد ذلك سقوطها الحر باتجاه الأرض الذي أبطأته لاحقاً ثلاث مظلات ضخمة. واستمرت الرحلة حوالي 10دقائق فقط.

من عودة مركبة بلو أوريجين اليوم للأرض
من عودة مركبة بلو أوريجين اليوم للأرض
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وبدأ بث مسلسل "ستار تريك" في العام 1966 لثلاثة مواسم فقط وكان يروي مغامرات مركبة "يو. أس. أس. انتربرايز" التي انطلقت في مهمة استكشاف في الفضاء. وأصبح المسلسل مرجعاً لهواة الخيال العلمي ومن بينهم جيف بيزوس.

وكان المسلسل عُرض في بدايات غزو الفضاء ولم يكن الأميركيون قد مشوا على سطح القمر بعد، وساهم في إثارة اهتمام الشعب الأميركي والعالم ببرنامج وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" حينها.

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