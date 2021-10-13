مركبة بلو أوريجن تعود للأرض بعد رحلة للفضاء استمرت لدقائق

حطت مركبة بلو أوريجن اليوم الأربعاء في غرب ولاية تكساس الأميركية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير.



الممثل وليام شاتنر خلال الرحلة الممثل وليام شاتنر في شخصية الكابتن كيرك

وأصبح الممثل الكندي البالغ من العمر 90 عاماً الأكبر سناً بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء.

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وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة بلو أوريجن من صنع شركة الملياردير الأميركي جيف بيزوس التي تريد أن تكون طرفاً أساسياً في قطاع سياحة الفضاء.

وكان في المركبة أيضاً رجلا أعمال دفعا للمشاركة فيها، فضلاً عن مسؤولة في بلو أوريجن.

وأقلع الصاروخ الأربعاء عمودياً وانفصلت عنه المركبة بعد ذلك وارتفعت تدريجياً لتتجاوز خط كرمان على ارتفاع 100 كيلومتر والذي يشكل حدود الفضاء مع الأرض بحسب التعريف الدولي. وباشرت بعد ذلك سقوطها الحر باتجاه الأرض الذي أبطأته لاحقاً ثلاث مظلات ضخمة. واستمرت الرحلة حوالي 10دقائق فقط.

وبدأ بث مسلسل "ستار تريك" في العام 1966 لثلاثة مواسم فقط وكان يروي مغامرات مركبة "يو. أس. أس. انتربرايز" التي انطلقت في مهمة استكشاف في الفضاء. وأصبح المسلسل مرجعاً لهواة الخيال العلمي ومن بينهم جيف بيزوس.

وكان المسلسل عُرض في بدايات غزو الفضاء ولم يكن الأميركيون قد مشوا على سطح القمر بعد، وساهم في إثارة اهتمام الشعب الأميركي والعالم ببرنامج وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" حينها.