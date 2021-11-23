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تأجيل إطلاق تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة ناسا بعد حادث

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The James Webb Space Telescope Mirror is seen during a media unveiling at NASA’s Goddard Space Flight Center at Greenbelt, Maryland November 2, 2016.REUTERS/Kevin Lamarque
التلسكوب "جيمس ويب"
الفضاء

تأجيل إطلاق تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة ناسا بعد حادث

وقع الحادث عندما حاول فنيون ربط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، الذي سيحل محل "هابل"، بمركبة إطلاق في مركز فضائي في غويانا الفرنسية

برلين – أسوشيتد برس

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية تأجيل إطلاق تلسكوب "ناسا" الجديد الذي سيحل محل تلسكوب "هابل" الشهير من أجل السماح للخبراء بفحص التلسكوب بحثاً عن أي أضرار محتملة عقب وقوع حادث في مركزها الفضائي في غويانا الفرنسية.

التلسكوب هابل في الفضاء
التلسكوب هابل في الفضاء

وقالت الوكالة في بيان صدر مساء الاثنين إن فنيين كانوا يستعدون لربط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي بمركبة إطلاق، عندما وقع حادث مفاجئ أدى لفك شريط المشبك الذي يثبت التلسكوب بمركبة الإطلاق، ما أدى لحدوث اهتزاز في جميع أنحاء التلسكوب.

إختبارات على التلسكوب "جيمس ويب" (أرشيفية)
إختبارات على التلسكوب "جيمس ويب" (أرشيفية)
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وأضافت الوكالة: "انعقد مجلس مراجعة بقيادة ناسا فوراً للتحقيق ولإجراء اختبارات إضافية للتأكد من عدم وقوع ضرر بأي مكونات. وستقدم وكالة ناسا وشركاؤها في البعثة تحديثاً عند اكتمال الاختبار نهاية هذا الأسبوع".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن التلسكوب سيطلق الآن من على متن صاروخ "آريان 5" في موعد لا يتجاوز 22 ديسمبر المقبل، أي بعد أربعة أيام من تاريخ الإقلاع الأصلي الذي كان مقرراً في 18 ديسمبر.

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