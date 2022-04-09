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وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص للمحطة الدولية

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The Moon is pictured (bottom left) as the SpaceX Dragon Endeavour approaches the station with four Axiom Mission 1 astronauts. Credit: NASA TV
مركبة دراغون خلال اقترابها من محطة الفضاء الدولية
الفضاء

وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص للمحطة الدولية

وصِفت هذه الرحلة، التي نظمتها شركتا سبيس إكس وأكسيوم سبيس بالشراكة مع وكالة "ناسا"، بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم السبت.

وقد تم إرسال الفريق المكون من 4 رجال إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع.

ووصِفت هذه الرحلة، التي نظمتها شركتا سبيس إكس وأكسيوم سبيس بالشراكة مع وكالة "ناسا"، بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.

وهذه البعثة بقيادة رائد فضاء ناسا المتقاعد مايكل لوبيز أليغريا (63 عاماً) وهو نائب رئيس تطوير الأعمال في أكسيوم. وينضم إليه لاري كونور رائد الأعمال في مجال العقارات والتكنولوجيا وطيار الأكروبات القادم من أوهايو. وكونور في السبعينيات من عمره لكن الشركة لم تذكر عمره بدقة.

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ويضم فريق الرحلة "أيه. إكس. 1" أيضاً الطيار الإسرائيلي السابق إيتان ستيبه (64 عاماً) ورجل الأعمال الكندي مارك باثي البالغ من العمر 52 عاماً، ويشغل كلاهما منصب الاختصاصي في البعثة.

وقال لوبيز أليغريا في مؤتمر صحافي في الآونة الأخيرة "لسنا سائحي فضاء"، مضيفاً أن فريق أكسيوم خضع لتدريب مكثف مع ناسا وسبيس إكس وسيجري بحثاً في الطب الحيوي.

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