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صورة كامالا هاريس على غلاف "فوغ" تثير الجدل.. والمجلة تتراجع

kamala harris vogue
الغلاف القديم لمجلة فوغ، والنسخة الجديدة منه
أميركا وبايدن

صورة كامالا هاريس على غلاف "فوغ" تثير الجدل.. والمجلة تتراجع

الصورة أظهرت نائبة الرئيس الجديدة بحذاء رياضي.. كما اتهم البعض المجلة بمحاولة "تبييض" لون بشرة هاريس

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نيويورك – فرانس برس

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ستصدر مجلة "فوغ" التي واجهت انتقادات بسبب صورة لكامالا هاريس تصدرت غلافها لشهر فبراير، نسخة جديدة من هذا العدد مع صورة مختلفة "تليق" أكثر بنائبة رئيس الولايات المتحدة المقبلة.

وأعلن ناطق باسم مجموعة "كوندي ناست" التي تملك مجلة "فوغ" أمس الثلاثاء: "تقديراً للاهتمام الكبير بالغلاف عبر الإنترنت وللاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، سنصدر نسخاً محدودة من العدد الخاص بتنصيب" رئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدن ونائبته هاريس.

الغلاف القديم المثير للجدل
الغلاف القديم المثير للجدل

وكانت المجلة واجهت الأسبوع الماضي سيلاً من الانتقادات إذ اعتُبرت صورة كامالا هاريس التي ظهرت على غلاف العدد المقرر لشهر فبراير في حذاء رياضي، "غير رسمية للغاية".

تم استبدال الصورة بأخرى أكثر كلاسيكية تظهر كامالا هاريس مرتدية بذلة زرقاء وهي مكتوفة الأيدي مع خلفية بألوان هادئة. لكن الصورتين اللتين التقطهما المصور الأسود تايلر ميتشل ستظهران معاً على النسخة الإلكترونية للمجلة.

الغلاف الجديد
الغلاف الجديد
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واتهم البعض المجلة بأنها أرادت "تبييض" لون بشرة أول امرأة سوداء تصل إلى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وهذه الانتقادات أرغمت آنا وينتور مديرة المجلة، التي سبق أن كانت موضع جدل عند اندلاع التظاهرات المناهضة لعدم المساواة العرقية في 2020، للدفاع عن خيارها الثلاثاء الماضي.

وأكدت وينتور أنه لم يكن لديها "أبداً النية وبأي شكل كان في التقليل من أهمية الانتصار الرائع لنائبة الرئيس المنتخبة".

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