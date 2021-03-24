.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بصورة مؤثرة.. هكذا عبرت ابنة أميركي سقط بمجزرة كولورادو

من ضحايا هجوم كولورادو
الأب القتيل

بصورة مؤثرة.. هكذا عبرت ابنة أميركي سقط بمجزرة كولورادو

وجع من كولورادو.. إريكا ماهوني "أشعر بالحزن بإعلان مقتل والدي"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في تغريدة مؤثرة مرفقة بصورة، عبرت إريكا ماهوني ابنة أحد ضحايا مجزرة كولورادو عن حزنها العميق على فقدان والدها الذي قتل في حادث إطلاق النار في ولاية كولورادو الأميركية وأودى كذلك بحياة تسعة أشخاص آخرين.

الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق أميركا الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق

وكتبت معلقة على صورة تظهرها إلى جانب والدها في حفل زفافها: "أشعر بالحزن بإعلان مقتل والدي، بطلي، كيفين ماهوني في حادث إطلاق نار كينغ سوبرز في مسقط رأسي، في بولدر كولورادو."

كما أضافت :"والدي يمثل كل الحب. أنا ممتنة للغاية لأنه استطاع أن يرافقني في حفل زفافي الصيف الماضي".

وتابعت "أنا الآن حامل، سأكون قوية من أجل حفيدته"، معبرةً عن شكرها لشرطة بولدر لوقوفها معها خلال هذه المأساة، خاتمةً تغريدتها بعبارة "سأحبك إلى الأبد، أنت دائماً معي".

دوافع الجريمة لا تزال غامضة

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت أمس الثلاثاء أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

كما ذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينج سوبرز في المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

منفذ الهجوم كان معروفاً للأمن

فيما كشفت معلومات جديدة أن الشاب السوري منفذ الهجوم كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما تبين بأنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

بايدن يؤيد حظر الأسلحة الهجومية

إلى ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية بعد حادث كولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال من البيت الأبيض "لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك"، مؤكدا "علينا أيضا حظر الأسلحة الهجومية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد