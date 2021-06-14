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أردرن تعارض فيلماً حول رد فعلها على هجمات مسجدي نيوزيلاندا

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern speaks during a national remembrance service in Christchurch on March 13, 2021, to mark two years since the Christchurch mosque attacks in which 51 people were killed and dozens were injured following the mass shooting on March 15, 2019.
رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أردرن
إرهاب

أردرن تعارض فيلماً حول رد فعلها على هجمات مسجدي نيوزيلاندا

رئيسة وزراء نيوزيلاندا: أي فيلم عن الهجوم على مسجدي كرايستشيرش يجب أن يركز على الضحايا

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العربية.نت – وكالات

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انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إطلاق فيلم يتناول رد فعلها على الهجمات الإرهابية على مسجدي كرايست تشيرش في العام 2019، قائلةً إنه جاء في الوقت الخطأ وعالج الموضوع الخطأ.

وأثار الفيلم الأميركي "ذاي آر أس" (هم نحن) ردود فعل عنيفة بين مسلمي نيوزيلاندا، وانتقد قادة مجتمعيون المشروع لترويجه رواية "المنقذة البيضاء".

وأفادت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن النيوزيلاندي أندرو نيكول سيكتب الفيلم ويخرجه. ونقلت عنه قوله إن الأمر لا يتعلق بالهجمات بقدر ما يتعلق بتعامل أردرن معها.

أردرن تزور أحد المساجد التي استهدفها الهجوم في مارس 2019
أردرن تزور أحد المساجد التي استهدفها الهجوم في مارس 2019

في 15 مارس 2019، فتح مسلّح أسترالي النار في مسجدين ما أسفر عن مقتل 51 وإصابة العشرات. وبالنسبة إلى أردرن، ما زالت هذه الهجمات "حية" في أذهان العديد من النيوزيلانديين.

وقالت أردرن لقناة "تي. في. إن. زي" العامة: "برأيي، وهذا رأي شخصي، إطلاق الفيلم يأتي في وقت مبكر جداً وقاس جداً" بالنسبة إلى نيوزيلاندا.

وأشيد برئيسة وزراء نيوزيلاندا على نطاق واسع للتعاطف الذي أبدته مع الناجين وعائلات ضحايا المجزرة وقرارها السريع بتعزيز عملية ضبط الأسلحة في البلاد.

ويشير عنوان الفيلم إلى عبارة استخدمتها جاسيندا أردرن في خطاب بعد الحادث مباشرةً، فيما وعدت بدعم المسلمين في بلادها.

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وأضافت في المقابلة التلفزيونية اليوم: "هناك الكثير من القصص التي يجب روايتها، قصص مجتمعات وعائلات" مقدّرةً أن قصتها "ليست جزءاً" منها.

من جهتها، قالت "الجمعية الوطنية للشباب الإسلامي" في نيوزيلاندا: "لا ينبغي لأحد أن يسعى للتسويق أو الربح من خلال مأساة حلت بمجتمعنا" منددةً بأن الفيلم "يهمش الضحايا والناجين ويركز على رد فعل امرأة بيضاء".

وحُكم على الفاعل برينتون تارنت بالسجن مدى الحياة بدون إمكان الإفراج المشروط عنه، وهي سابقة في نيوزيلاندا.

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