شاهد ابنة رونالدو تغني.. وجورجينا تضحك

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في إنستغرام لابنتهما وهي تغني.

ويظهر الفيديو جورجينا مع ابنتها "آنا مارتينا" وهي تعلمها الغناء، وسط أجواء مرحة.

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وأطلق رونالدو وجورجينا اسم "آنا مارتينا" على ابنتهما التي ولدت في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة، ولدى أسطورة كرة القدم البرتغالية، أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أميركية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في يناير 2017، عندما اصطحبها معه إلى حفل جائزة "الكرة الذهبية" التي توج بها "صاروخ ماديرا".

وتحدثت جورجينا رودريغيز، في وقت سابق، عن تفاصيل لقائها الأول مع رونالدو، قائلة: "التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة".

وولدت جورجينا في 27 يناير 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية، نشأت في مدينة خاكا الصغيرة في شمال شرقي إسبانيا في مقاطعة ويسكا، وعاشت حياة هادئة في بداية حياتها، وتغير كل شيء بعد لقائها بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016.