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نادي تشيلسي يفاجئ مشجعاً مصرياً برسالة دعم لمواجهة مرضه

الشاب المصري ورسالة النادي
محمد إيهاب والرسالة التي وصلته من النادي

نادي تشيلسي يفاجئ مشجعاً مصرياً برسالة دعم لمواجهة مرضه

الشاب روى لـ"العربية.نت" كيف وصلت قصة مرضه وتشجيعه للنادي الإنكليزي لمسامع بطل أوروبا.. ويكشف فحوى الرسالة التي وصلته

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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فاجأ نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، شاباً مصرياً من مشجعيه برسالة دعم لمواجهة محنته مع المرض.

وكشف الشاب المصري محمد إيهاب الذي تلقى هذه الرسالة تفاصيل ما حدث لـ"العربية.نت" حيث قال إنه من مشجعي الفريق الإنجليزي منذ أكثر من 8 سنوات ويتابع مبارياته بشغف كبير، وقد خضع قبل بضعة أشهر لجراحة خطيرة في المخ وما زال يواصل العلاج.

وأضاف أنه تابع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة بين تشيلسي ومانشيستر سيتي، التي فاز بها "الفريق الأزرق"، بشغف وتوتر وقلق كبير. وخلال مشاهدته للمباراة، التقط له والده صوراً تعبر عن انفعالاته وفرحته أخيراً بالفوز. وأرسل أحد أقاربه الصور للنادي الإنجليزي عبر رسالة بالبريد الالكتروني كاشفاً له فيها حالة محمد المرضية وعشقه لـ"البلوز".

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وقال محمد إنه فوجئ خلال الساعات الماضية بتلقيه رسالة من النادي الانجليزي موقعة من قائد الفريق يقول فيها: "عزيزي محمد، آسف لسماع أنك لست على ما يرام في الوقت الحالي، بالأصالة عن الجميع في تشيلسي، أرسل لك ولعائلتك كل الأمنيات الطيبة".

وأكد الشاب أن هذه الرسالة أسعدته ورفعت معنوياته. وأضاف أن لفتة النادي الانجليزي جعلته يزداد عشقاً له، مؤكداً أنه سيظل مشجعاً وفياً لنادي تشيلسي حتى لو لم يفز بالبطولات.

يذكر أن محمد البالغ من العمر 22 عاماً يدرس حالياً علوم الكمبيوتر.

محمد إيهاب والرسالة التي وصلته من النادي
محمد إيهاب والرسالة التي وصلته من النادي
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