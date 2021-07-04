.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صرخة  أب لبناني مقهور.."بنتي بدها دواء.. أين الدولة"

lebaaa

صرخة أب لبناني مقهور.."بنتي بدها دواء.. أين الدولة"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما تنتشر "طوابير الذل" في لبنان، كما يصفها المواطنون، تتنقل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة بين كافة القطاعات من الوقود إلى الكهرباء، فالأدوية وحتى الخبز والأفران.

ومن رحم هذا القهر الذي بات يعيشه اللبناني بشكل بومي، خرجت اليوم صرخة من قلب أب محروق في طرابلس.

فقد تناقل اللبنانيون مقطعا مصورا لمواطن من شمال لبنان، وقف وسط الشارع وراح يصرخ بعد أن خرج عن طوره، متسائلا "أين الدولة؟".

وقال الرجل بغضب ممزوج بقهر لا يوصف: "بنتي بدها دواء.. العالم تنتظر في الطوابير وتدور على الصيدليات ولا تجد دواء".

كما أضاف "أملك المال ولدي وقود وسيارة، لكنني أريد دواء، من واجب الدولة أن تؤمن الأدوية".

أزمة خبز أيضا

يأتي انقطاع الأدوية في البلاد، بالتزامن مع شح في مادة البنزين أيضا، وترقب لأزمة خبز في القريب العاجل كذلك، بسبب الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي والعجز عن إيجاد المازوت في السوق الشرعية ولو بالأسعار الجديدة.

فقد أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم لـ "العربية/الحدث" اليوم الأحد أن اللبنانيين "مقبلون على أزمة خبز إذا لم تؤمّن مادة المازوت للأفران في مختلف المناطق مع حلول يوم غد الاثنين".

لبناني يتظاهر حاملا رغيف خبر للتنديد بالأزمة المعيشية
لبناني يتظاهر حاملا رغيف خبر للتنديد بالأزمة المعيشية

ونبّه من أن سيناريو إقفال محطات بنزين بسبب نفاد المحروقات سينسحب قريباً على الأفران إذا لم تؤمّن مادة المازوت وفق السعر الرسمي أي 56 ألف ليرة للتنكة (37 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 3 دولارات وفق سعر السوق السوداء) وليس 81 ألفا، كما تُباع في السوق السوداء.
وأصبح سعر ربطة الخبز في الأفران والمحلات 4000 ليرة (دولاران ونصف وفق السعر الرسمي وأقل من دولار في السوق السوداء) وسط توقّعات بأن يواصل سعرها الارتفاع بسبب النقص في مادة المازوت ورفع الدعم التدريجي عن أسعار السكر والدقيق.

يذكر أن لبنان شهد من العام 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية حادة لم يشهدها منذ عقود، تفاقمت مع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وارتفاع الأسعار بشكل كارثي، وسط انسداد سياسي، وعدم تشكيل حكومة منذ أغسطس الماضي (2020).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إبسيلون.. متحور من كورونا أخطر من دلتا يقاوم اللقاحات إبسيلون.. متحور من كورونا أخطر من دلتا يقاوم اللقاحات
ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟ ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد