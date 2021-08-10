فيديو وصور.. ميسي في فرنسا لإتمام انتقاله إلى باريس

وصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس، اليوم الثلاثاء، لإنهاء انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، حيث هبطت طائرته الخاصة في مطار لوبورجيه.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار، هاتفةً باسم ميسي للترحيب بقدومه وفق ما أظهرت مقاطع مصورة.

مادة اعلانية

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. 🇫🇷🌟 #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

في مطار برشلونة

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يظهر ميسي برفقة عائلته، في مطار برشلونة متوجهاً إلى باريس.

من جهته، أعلن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني للصحافيين في المطار أن نجله سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم.

وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكتالوني لعامين إضافيين، لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الاتفاق رسمياً.

كما، كشفت الصحف الفرنسية أن سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

ولقيت إمكانية انتقال ميسي إلى صفوف سان جيرمان إشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدربين في الدوري الفرنسي.





ميسي يصل إلى باريس (رويترز) جمهور باريس سان جيرمان في استقبال ميسي (رويترز) الجماهير في شمال باريس بانتظار وصول ميسي (فرانس برس)

من جانبه، قال مواطنه خورخي سامباولي مدرب مرسيليا إن كرة القدم الفرنسية كسبت كثيراً في المواسم الأخيرة، مشيراً إلى أن اللعب ضد ميسي سيشكل حافزا إضافيا لنا.





ميسي في مطار برشلونة (رويترز) ميسي في مطار برشلونة (رويترز) ميسي في مطار برشلونة (رويترز)

كذلك، بحثت الصحف الفرنسية عن برنامج مباريات سان جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه، والتي قد تكون ضد رين في 29 أغسطس الجاري، أو ضد كليرمون في 12 سبتمبر المقبل بعد العودة من المباريات الدولية.