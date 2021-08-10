.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو وصور.. ميسي في فرنسا لإتمام انتقاله إلى باريس

  • الخط
ميسي يصل إلى باريس (رويترز)
ميسي يصل إلى باريس (رويترز)

فيديو وصور.. ميسي في فرنسا لإتمام انتقاله إلى باريس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس، اليوم الثلاثاء، لإنهاء انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، حيث هبطت طائرته الخاصة في مطار لوبورجيه.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار، هاتفةً باسم ميسي للترحيب بقدومه وفق ما أظهرت مقاطع مصورة.

في مطار برشلونة

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يظهر ميسي برفقة عائلته، في مطار برشلونة متوجهاً إلى باريس.

من جهته، أعلن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني للصحافيين في المطار أن نجله سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم.

وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكتالوني لعامين إضافيين، لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الاتفاق رسمياً.

كما، كشفت الصحف الفرنسية أن سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

ولقيت إمكانية انتقال ميسي إلى صفوف سان جيرمان إشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدربين في الدوري الفرنسي.

ميسي يصل إلى باريس (رويترز)
  • ميسي يصل إلى باريس (رويترز)
  • جمهور باريس سان جيرمان في استقبال ميسي (رويترز)
  • الجماهير في شمال باريس بانتظار وصول ميسي (فرانس برس)
3 صور
ميسي يصل إلى باريس (رويترز)
ميسي يصل إلى باريس (رويترز)
جمهور باريس سان جيرمان في استقبال ميسي (رويترز)
جمهور باريس سان جيرمان في استقبال ميسي (رويترز)
الجماهير في شمال باريس بانتظار وصول ميسي (فرانس برس)
الجماهير في شمال باريس بانتظار وصول ميسي (فرانس برس)

من جانبه، قال مواطنه خورخي سامباولي مدرب مرسيليا إن كرة القدم الفرنسية كسبت كثيراً في المواسم الأخيرة، مشيراً إلى أن اللعب ضد ميسي سيشكل حافزا إضافيا لنا.

ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
  • ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
  • ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
  • ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
3 صور
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)
ميسي في مطار برشلونة (رويترز)

كذلك، بحثت الصحف الفرنسية عن برنامج مباريات سان جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه، والتي قد تكون ضد رين في 29 أغسطس الجاري، أو ضد كليرمون في 12 سبتمبر المقبل بعد العودة من المباريات الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة
شاهد.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته شاهد.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد