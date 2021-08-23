معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة.. والناقد يرد

ظهرت أزمة جديدة بطلها المنتج معز مسعود وزوجته الفنانة حلا شيحة، بعد أن أعلن مسعود عن مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي على خلفية ظهوره الأخير في أحد البرامج.

وأعلن مسعود عبر حسابه في "انستغرام" عن نيته مقاضاة الشناوي، على خلفية ظهور الأخير في برنامج تلفزيوني مساء السبت وحديثه عن حلا شيحة وأزمتها الأخيرة.

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هذا الأمر دفع مسعود للكتابة قائلاً: "طارق الشناوي.. تعمدت الإساءة إلى شخصي وإلى أهل بيتي كثيراً.. والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها".

وتابع: "ومن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

ولم يذكر معز مسعود الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وما الذي أغضبه في ظهور الشناوي، وأغلق خاصية التعليق على ما نشره عبر "انستغرام".

وفي اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، علّق الناقد طارق الشناوي على ما جرى، مؤكداً أنه لم يذكر في ظهوره التلفزيوني الأخير أكثر مما قاله أبطال الأزمة وقت وقوعها.

وذكر أن والد حلا شيحة قال إن ابنته "مختطفة"، وبالتالي "إن كان على معز مسعود مقاضاة شخص ما، فعليه مقاضاة والد زوجته الذي خرج على الملأ وذكر هذا الكلام".

كما أشار الشناوي إلى أنه لم يطلق أي "صفة يعاقب عليها القانون بالسب أو القذف"، ومن ذكر هذا الحديث هو والد حلا شيحة. وتابع: "بعد أن أحال أصحاب الأزمة الخاص إلى العام، فبات من حق الجميع أن يعلق على ما جرى".

وأعرب الشناوي عن اندهاشه من قرار معز مسعود بمقاضاته، خاصةً وأنه "ترك سبب الأزمة" وتطرق إليه هو بعدما "قام بدوره" في التعليق على القضية.

وأكد الشناوي أن لا عداوة بينه وبين معز مسعود، خاصة وأنه أشاد من قبل بفيلمه "اشتباك" أثناء مشاركته في مهرجان "كان"، كما أنه كان يشيد بحلا شيحة حينما ظهرت كممثلة، ولكنه لا يعلم السبب الحقيقي في مقاضاته.