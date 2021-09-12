موجة سخرية.. شاهد عناصر طالبان يتأرجحون على جناح طائرة

بعد ظهور عناصرها بمواقف غريبة وساخرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بمقطع مصور لعناصر طالبان يلعبون ويلهون على أرجوحة معلقة على جناح إحدى الطائرات شبه المحطمة، وسط ضحكات وقهقهات.

وعلق مستخدمو التواصل على المقطع بسخرية، حيث قالت إحداهن "عندما لا تستطيع الطيران بالطائرة، لكنك تريد أن تطير على أي حال، لأنك منتشٍ".

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وعلّقت أخرى قائلةً إن "حركة طالبان الجاهلة فشلت في إدارة الحكومة الأفغانية، متأرجحة بجناح طائرة". كذلك، كتب أحدهم في "تويتر" أن "طالبان.. جيش الجهل والأمية يتأرجح بجناح طائرة في أفغانستان".

The ignorant Taliban failed to run the Afghanistan government, swinging with an Airplane wing. Now, the Pakistan Finance Minister signals to send Pakistanis to run Govt affairs in Afghanistan. pic.twitter.com/kid8rWpahV — Saleha Soadat (@SalehaSoadat) September 9, 2021

من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت في الأشهر الماضية بمقاطع مصورة لعناصر الحركة وهم يستكشفون عدداً من المرافق العامة مثل الصالات الرياضية ومدن الألعاب، وذلك بعد انقطاعهم عن المدن وانعزالهم في الأرياف طيلة العشرين عاماً الماضية.

فقد أظهرت مقاطع في أغسطس الماضي، عناصر الحركة وهم يلهون داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل بعد سيطرتهم عليه، فيما كشفت مقاطع أخرى لهوهم داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.

عناصر طالبان يستكشفون

ولم تتوقف تلك الاستكشافات التي يمارسها عناصر الحركة عند هذا الحد، فقد تداول ناشطون صوراً لعناصر من طالبان وهم يتذوقون المثلجات (الآيس كريم) في العاصمة كابل، وبدت على وجوههم الفرحة والاندهاش.

كما ظهروا في مشهد غريب، حيث ظهر مسلحون يقفون خلف مذيع في التلفزيون الحكومي على الهواء، وهم يحملون الأسلحة، وغيرها من المقاطع الساخرة.

يذكر أن الجيش الأميركي خلّف العديد من الأسلحة والمركبات والطائرات غير الصالحة للاستخدام، حيث قام بإعطابها قبل مغادرته كي لا تستفيد طالبان منها.