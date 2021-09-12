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موجة سخرية.. شاهد عناصر طالبان يتأرجحون على جناح طائرة

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عنصر من طالبان يتأرجح على أحد أجنحة إحدى الطائرات الأميركية
عنصر من طالبان يتأرجح على جناح إحدى الطائرات الأميركية

موجة سخرية.. شاهد عناصر طالبان يتأرجحون على جناح طائرة

دبي – العربية.نت

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بعد ظهور عناصرها بمواقف غريبة وساخرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بمقطع مصور لعناصر طالبان يلعبون ويلهون على أرجوحة معلقة على جناح إحدى الطائرات شبه المحطمة، وسط ضحكات وقهقهات.

وعلق مستخدمو التواصل على المقطع بسخرية، حيث قالت إحداهن "عندما لا تستطيع الطيران بالطائرة، لكنك تريد أن تطير على أي حال، لأنك منتشٍ".

من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم.. عناصر طالبان يستكشفون سوشيال ميديا من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم.. عناصر طالبان يستكشفون

وعلّقت أخرى قائلةً إن "حركة طالبان الجاهلة فشلت في إدارة الحكومة الأفغانية، متأرجحة بجناح طائرة". كذلك، كتب أحدهم في "تويتر" أن "طالبان.. جيش الجهل والأمية يتأرجح بجناح طائرة في أفغانستان".

من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت في الأشهر الماضية بمقاطع مصورة لعناصر الحركة وهم يستكشفون عدداً من المرافق العامة مثل الصالات الرياضية ومدن الألعاب، وذلك بعد انقطاعهم عن المدن وانعزالهم في الأرياف طيلة العشرين عاماً الماضية.

فقد أظهرت مقاطع في أغسطس الماضي، عناصر الحركة وهم يلهون داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل بعد سيطرتهم عليه، فيما كشفت مقاطع أخرى لهوهم داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.

عناصر طالبان يستكشفون

ولم تتوقف تلك الاستكشافات التي يمارسها عناصر الحركة عند هذا الحد، فقد تداول ناشطون صوراً لعناصر من طالبان وهم يتذوقون المثلجات (الآيس كريم) في العاصمة كابل، وبدت على وجوههم الفرحة والاندهاش.

كما ظهروا في مشهد غريب، حيث ظهر مسلحون يقفون خلف مذيع في التلفزيون الحكومي على الهواء، وهم يحملون الأسلحة، وغيرها من المقاطع الساخرة.

يذكر أن الجيش الأميركي خلّف العديد من الأسلحة والمركبات والطائرات غير الصالحة للاستخدام، حيث قام بإعطابها قبل مغادرته كي لا تستفيد طالبان منها.

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