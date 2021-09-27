تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء

بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، وامساكها بكافة الوزارات، أقدم موقع تويتر على إزالة شارة التحقق الزرقاء من الحسابات الخاصة بعدد من تلك الوزارات.

وشمل هذا "الحرمان" كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى حساب الرئاسة، وهيئة المشتريات الوطنية الأفغانية.

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فيما أبقى العصفور الأزرق على شارته الرسمية على حسابات الرئيس السابق أشرف غني وحامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

بالإضافة إلى ذلك، تم حذف الشارة من حساب نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، فيما بقيت على حساب النائب الثاني للرئيس سروار دنش، وفق وكالة "باجواك" الأفغانية.

يشار إلى أنه منذ استيلاء "طالبان" على كابل، لم يتم استخدام الصفحات الرسمية لتلك المؤسسات ولو مرة واحدة، وقد استعاضت الحركة عنها بحسابات لمتحدثين باسمها.

ولدى كلا المتحدثين الرسميين باسم الحركة حسابات على "تويتر" واحد لسهيل شاهين وآخر لذبيح الله مجاهد، الذي لديه أكثر من 310,000 متابع.

فيسبوك حظرت كل ما يتعلق بطالبان

يذكر أن نقاد شركات التكنولوجيا الكبرى كانوا أعربوا عن غضبهم من تسامح تويتر تمع طالبان.

وعلى النقيض من ذلك، وعد "فيسبوك" بفرض حظر على كافة الحسابات التي تمدح أو تدعم أو تمثل طالبان على جميع منصاتها بما في ذلك "إنستغرام".

وقال متحدث باسم الشركة في وقت سابق، إنه "تم تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأميركي وقد حظرناها من جميع خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة".