مصر.. وفاة أطول سيدة في العالم بعد معاناة مع الفشل الكلوي

غيّب الموت مساء السبت هدى شحاتة عبد الجواد، صاحبة أطول قامة في العالم والحاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك إثر معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.

وحصلت هدى، التي تقيم في عزبة الشيخ حسانين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية شمال مصر وتبلغ من العمر 27 عاماً، على 3 أرقام قياسية وهي: أكبر يد امرأة على قيد الحياة بطول 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

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من جهته، حصل شقيق هدى الأكبر، ويدعي محمد ويبلغ من العمر 33 عاماً، على رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

وهدى وشقيقها يعانيان من خلل في الغدة النخامية، وهو ما أثّر على نموهما ووزنهما. وهذا الأمر عرّض هدى كثيراً للتنمر بسبب طولها الكبير وضخامة يديها وقدميها.