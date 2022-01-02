شاهد ألسنة النار.. حريق يلتهم برلمان جنوب إفريقيا

اندلع حريق صباح اليوم الأحد، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون، وفق ما كشفت صور ومقاطع فيديو.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة "فرانس برس" أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا".

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خارج عن السيطرة

كذلك، أضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

Breaking: #Fire has gutted the South African Parliament in Cape Town on a Sunday morning, firefighters are already at the scene. #ChimpReportsNews

🎥 Courtesy https://t.co/gpD2Zp5Gj4 pic.twitter.com/lXuRphDHCL — ChimpReports (@ChimpReports) January 2, 2022

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

حريق سابق

وكانت كيب تاون شهدت في أبريل/ نيسان الماضي، حريقا كبيرا.

فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.