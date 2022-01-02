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شاهد ألسنة النار.. حريق يلتهم برلمان جنوب إفريقيا

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حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)
حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)

شاهد ألسنة النار.. حريق يلتهم برلمان جنوب إفريقيا

العربية.نت - وكالات

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اندلع حريق صباح اليوم الأحد، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون، وفق ما كشفت صور ومقاطع فيديو.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة "فرانس برس" أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا".

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خارج عن السيطرة

كذلك، أضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)
حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)

حريق سابق

وكانت كيب تاون شهدت في أبريل/ نيسان الماضي، حريقا كبيرا.

حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)
حريق في برلمان كيب تاون (فرانس برس)

فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.

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