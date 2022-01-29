واشنطن "تأمل" مواجهة إيران في كأس العالم لكرة القدم
المبعوث الأميركي وجّه رسالة ذات بُعد سياسي عبر تويتر حيث أثنى على "السماح للنساء بحضور مباراة" تأهل إيران في مواجهة العراق في الملعب للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين
هنأ المبعوث الأميركي إلى المفاوضات النووية مع إيران، روبيرت مالي، طهران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.
Congrats to #teammelli on qualifying for the #WorldCup2022. It’s good to see women were allowed to attend the match. Hope #USMNT sees you in Doha.— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) January 28, 2022
وفي حين كان يُتوقع أن يعلّق مالي على المفاوضات النووية عقب تعليق مؤقت جديد أُعلن عنه الجمعة، كتب على "تويتر": "تهانينا لفريق ملي لتأهله لكأس العالم 2022"، مستخدماً بذلك لقب المنتخب الإيراني.
وأضاف: "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأميركي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
إلى ذلك وجّه المبعوث الأميركي الذي يحاول مع الأوروبيين إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، رسالة ذات بُعد سياسي أكبر مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
ويفاوض مالي منذ أبريل الماضي على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعدما كانت قد انسحبت منه في 2018. لكن المفاوضات تتم بشكل غير مباشر، ولم يلتقِ بعد المفاوضين الإيرانيين.
وأعلنت إيران للمرة الأولى هذا الأسبوع انفتاحها على مفاوضات مباشرة، تُطالب بها الولايات المتحدة.
وتم تعليق مفاوضات فيينا مرة جديدة، الجمعة، حتى الأسبوع المقبل.
ولمّح الدبلوماسيون الأوروبيون والروس المشاركون إلى إحراز تقدم في المحادثات، معتبرين أن وقت "القرارات السياسية" حان للتوصل إلى اتفاق.
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