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واشنطن "تأمل" مواجهة إيران في كأس العالم لكرة القدم

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Flag of Iran fluttering and a football rolls on the lawn, 3d rendering. stock photo
(تعبيرية)
نووي إيران

واشنطن "تأمل" مواجهة إيران في كأس العالم لكرة القدم

المبعوث الأميركي وجّه رسالة ذات بُعد سياسي عبر تويتر حيث أثنى على "السماح للنساء بحضور مباراة" تأهل إيران في مواجهة العراق في الملعب للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين

واشنطن – فرانس برس

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هنأ المبعوث الأميركي إلى المفاوضات النووية مع إيران، روبيرت مالي، طهران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.

وفي حين كان يُتوقع أن يعلّق مالي على المفاوضات النووية عقب تعليق مؤقت جديد أُعلن عنه الجمعة، كتب على "تويتر": "تهانينا لفريق ملي لتأهله لكأس العالم 2022"، مستخدماً بذلك لقب المنتخب الإيراني.

وأضاف: "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأميركي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

من مباراة إيران والعراق في التصفيات الآسيوية والتي فاز بها المنتخب الإيراني
من مباراة إيران والعراق في التصفيات الآسيوية والتي فاز بها المنتخب الإيراني

إلى ذلك وجّه المبعوث الأميركي الذي يحاول مع الأوروبيين إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، رسالة ذات بُعد سياسي أكبر مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.

ويفاوض مالي منذ أبريل الماضي على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعدما كانت قد انسحبت منه في 2018. لكن المفاوضات تتم بشكل غير مباشر، ولم يلتقِ بعد المفاوضين الإيرانيين.

مالي في مفاوضات فيينا
مالي في مفاوضات فيينا
رجل دين إيراني يربط تصفيات المونديال.. بالمفاوضات النووية إيران نووي إيران رجل دين إيراني يربط تصفيات المونديال.. بالمفاوضات النووية

وأعلنت إيران للمرة الأولى هذا الأسبوع انفتاحها على مفاوضات مباشرة، تُطالب بها الولايات المتحدة.

وتم تعليق مفاوضات فيينا مرة جديدة، الجمعة، حتى الأسبوع المقبل.

ولمّح الدبلوماسيون الأوروبيون والروس المشاركون إلى إحراز تقدم في المحادثات، معتبرين أن وقت "القرارات السياسية" حان للتوصل إلى اتفاق.

من المفاوضات الجارية في فيينا حول برنامج إيران النووي
من المفاوضات الجارية في فيينا حول برنامج إيران النووي
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