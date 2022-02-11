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بعد فشل "توم" بمهمته.. سعودي يعلنها معركة شخصية مع "جيري"

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بعد فشل "توم" بمهمته.. سعودي يعلنها معركة شخصية مع "جيري"

وثق الشهري عبر مقاطع فيديو عدة، معاناته مع الفأر ولحظة استعانته بقط من أجل إخراجه

دبي - العربية.نت

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تحولت ملاحقة خبير سيارات لفأر أتلف أسلاك سيارته، إلى "معركة شخصية"، وتفرغ كلياً للنيل منه بعد محاولات أربع باءت بالفشل رغم استعانته بقط.

واستعان خبير السيارات السعودي، أحمد الشهري، بقط من الشارع لإخراج فأر سكن داخل سيارته وقام بتقطيع عدد من الأسلاك الكهربائية.

ووثق الشهري عبر مقاطع فيديو عدة، معاناته مع الفأر ولحظة استعانته بقط من أجل إخراجه.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر أحمد الشهري 4 مقاطع في فيديو، مشيرا إلى قيام الفأر بتقطيع أسلاك مركبته والتسبب في تعطلها، بعد أن أوقفها لمدة شهرين عن العمل.

وبين الفيديو خبير السيارات يستعين بقط من أجل إخراج الفأر، في حين باءت محاولته بالفشل، حيث علق قائلا: "السيارة شهرين ما اشتغلت، ويوم جيت أشغلها مافيه كهربا..لقيت مقطع الظفيرة ولاعب فيها، وجت الفزعة من قطة، وسوينا شوي أكشن، وللأسف ما قدرنا على الفأر للحين".

وفي تغريدة أخرى نشر من خلالها مقطع فيديو لمحاولاته المستمرة لإخراج الفأر، وأضاف الشهري: "الجزء الثاني بين الفأر والقط.. وثائقي إنقاذ الظفيرة"، وظهر في الفيديو وهو يعد القط بعلبة تونا كبيرة إذا ما أتم مهمته.

كما تابع سلسلة فيديوهاته، ونشر مقطعين آخرين، حيث وثق قيامه بوضع الفخاخ اللاصقة في محاولة منه للقبض على الفأر، في حين عاد واستعان بالقط مرة أخرى، وعلق بالقول: "الجزء الرابع من واقعة الفأر والقط (توم وجيري)..ما زالت المحاولات مستمرة، وللأسف الظفيرة راحت بسبب أن الفأر قضمها ولعب فيها".

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