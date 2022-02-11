بعد فشل "توم" بمهمته.. سعودي يعلنها معركة شخصية مع "جيري"

تحولت ملاحقة خبير سيارات لفأر أتلف أسلاك سيارته، إلى "معركة شخصية"، وتفرغ كلياً للنيل منه بعد محاولات أربع باءت بالفشل رغم استعانته بقط.

واستعان خبير السيارات السعودي، أحمد الشهري، بقط من الشارع لإخراج فأر سكن داخل سيارته وقام بتقطيع عدد من الأسلاك الكهربائية.

السيارة شهرين ما اشتغلت ويوم جيت اشغلها مافيه كهرب لقيت 🐀 مقطع الظفيرة ولاعب فيها وجت الفزعة 🐈🐈‍⬛ وسوينا شوي أكشن وللأسف ما قدرنا على ال 🐀 للحين 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/DYPlyRUYD1 — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 3, 2022

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ووثق الشهري عبر مقاطع فيديو عدة، معاناته مع الفأر ولحظة استعانته بقط من أجل إخراجه.

الجزء الثاني بين ال 🐀 وال 🐈

وثائقي #إنقاذ_الظفيرة 🚗 pic.twitter.com/hYZdTqSjDY — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر أحمد الشهري 4 مقاطع في فيديو، مشيرا إلى قيام الفأر بتقطيع أسلاك مركبته والتسبب في تعطلها، بعد أن أوقفها لمدة شهرين عن العمل.

وبين الفيديو خبير السيارات يستعين بقط من أجل إخراج الفأر، في حين باءت محاولته بالفشل، حيث علق قائلا: "السيارة شهرين ما اشتغلت، ويوم جيت أشغلها مافيه كهربا..لقيت مقطع الظفيرة ولاعب فيها، وجت الفزعة من قطة، وسوينا شوي أكشن، وللأسف ما قدرنا على الفأر للحين".

الجزء الثالث مع ال 🐀 وال 🐈 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/fVZd1TaG2F — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

وفي تغريدة أخرى نشر من خلالها مقطع فيديو لمحاولاته المستمرة لإخراج الفأر، وأضاف الشهري: "الجزء الثاني بين الفأر والقط.. وثائقي إنقاذ الظفيرة"، وظهر في الفيديو وهو يعد القط بعلبة تونا كبيرة إذا ما أتم مهمته.

الجزء الرابع من واقعة ال 🐀 وال 🐈

مازالت المحاولات مستمرة وللأسف الظفيرة راحت بسبب ال 🐀 قضمها ولعب فيها 😄💔 pic.twitter.com/pjJLTi7cBp — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 5, 2022

كما تابع سلسلة فيديوهاته، ونشر مقطعين آخرين، حيث وثق قيامه بوضع الفخاخ اللاصقة في محاولة منه للقبض على الفأر، في حين عاد واستعان بالقط مرة أخرى، وعلق بالقول: "الجزء الرابع من واقعة الفأر والقط (توم وجيري)..ما زالت المحاولات مستمرة، وللأسف الظفيرة راحت بسبب أن الفأر قضمها ولعب فيها".