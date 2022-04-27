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رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له منذ فوزه

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French President Emmanuel Macron shakes hands with residents and vendors at the Saint-Christophe market square in Cergy, Paris suburb, during his first trip after being re-elected president, France, April 27, 2022. REUTERS/Benoit Tessier/Pool
ماكرون خلال جولته الميدانية في السوق الواقع في ضاحية باريس
الانتخابات الفرنسية

رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له منذ فوزه

فيما كان الرئيس الفرنسي يتبادل أطراف الحديث مع مارة في سوق قرب باريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه

سيرجي-بونتواز (فرنسا) – فرانس برس

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رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بالطماطم لكنه لم يصب، وذلك في جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه، الأحد، بولاية رئاسية جديدة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح مظلة لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

فتح المظلة فوق رأس ماكرون خلال جولته
فتح المظلة فوق رأس ماكرون خلال جولته

ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموماً في أجواء هادئة، وفق مراسلي "فرانس برس" الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

ماكرون خلال جولته الميدانية في السوق الواقع في ضاحية باريس
ماكرون خلال جولته الميدانية في السوق الواقع في ضاحية باريس
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وفاز ماكرون، الأحد، بولاية رئاسية ثانية حاصداً 58.55% من الأصوات في مقابل 41.45% لمنافسته مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها، الأربعاء، المجلس الدستوري المكلّف الإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين. وشهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28.01%.

وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس: "نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن السيد إيمانويل ماكرون انتُخب رئيساً للجمهورية". وتابع: "في المجمل، احترمت قواعد العملية الانتخابية".

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