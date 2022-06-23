مشهد لا يصدق.. أراد التباهي وحصد المتابعين فصدمه قطار بوجهه

أثار مقطع مصور لشاب في مدينة ملبورن الأسترالية، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أراد التباهي بتعريض حياته للخطر في إحدى محطات المترو.
PLATFORM SAFETY: A foolish Melbourne commuter has copped a fair whack on the head, after standing too close to a Metro train as it rumbled past. #9News pic.twitter.com/2vYNuXzErZ— 9News Melbourne (@9NewsMelb) June 21, 2022
فقد قام الشاب بتصوير الفيديو بينما يقف بشكل قريب جداً من قطار يمر بسرعة عالية في محطة مدينة ملبورن، وأصيب في نهاية المقطع برأسه بعدما صدمه القطار، وفق ما نشر موقع 9News Melbourne.
ولم يتضح فيما إذا كان الشاب قد تعرض إلى إصابة خطيرة، أو مجرد جروح، إلا أن الفيديو لاقى ردود فعل غاضبة، إذ وصفه البعض بالأحمق، فيما قال آخرون إنه عرّض حياته للخطر من أجل بضعة إعجابات ومشاهدات على مواقع التواصل.
-
فايق حسن لأصالة بذكرى زواجهما الأولى: أنا لك جوزتي!احتفالاً بالذكرى الأولى لزواجهما، ردّ الشاعر فائق حسن على زوجته أصالة نصري بنشر صورتهما معاً على دراجة نارية، عبر إنستغرام، كاتباً "كل عام وأنت لي ... ثقافة وفن
-
العراق: مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولاًفيما يعاني العراق من أزمة مياه مستمرة منذ سنوات، مع تصاعد آثار التغير المناخي حول العالم عامة، فاقمتها الانتهاكات الإيرانية والتركية، أكد وزير الموارد ... العراق
-
لحملها بأنثى..تاجر مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها بالصحراءضربها حتى فارقت الحياة ثم سكب البنزين عليها وحرقها ليخفي معالم جثتها مصر