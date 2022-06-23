مشهد لا يصدق.. أراد التباهي وحصد المتابعين فصدمه قطار بوجهه

أثار مقطع مصور لشاب في مدينة ملبورن الأسترالية، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أراد التباهي بتعريض حياته للخطر في إحدى محطات المترو.

PLATFORM SAFETY: A foolish Melbourne commuter has copped a fair whack on the head, after standing too close to a Metro train as it rumbled past. #9News pic.twitter.com/2vYNuXzErZ — 9News Melbourne (@9NewsMelb) June 21, 2022

فقد قام الشاب بتصوير الفيديو بينما يقف بشكل قريب جداً من قطار يمر بسرعة عالية في محطة مدينة ملبورن، وأصيب في نهاية المقطع برأسه بعدما صدمه القطار، وفق ما نشر موقع 9News Melbourne.

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ولم يتضح فيما إذا كان الشاب قد تعرض إلى إصابة خطيرة، أو مجرد جروح، إلا أن الفيديو لاقى ردود فعل غاضبة، إذ وصفه البعض بالأحمق، فيما قال آخرون إنه عرّض حياته للخطر من أجل بضعة إعجابات ومشاهدات على مواقع التواصل.