فتاة المنصورة تتكرر في الأردن.. أرداها جثة داخل الجامعة

فيما لا يزال الملايين بمختلف الدول العربية مصدومين من وقع الجريمة المروعة التي شهدتها مصر، هزت جريمة أخرى، صباح اليوم الخميس، المجتمع الأردني. فقد لقيت طالبة عشرينية حتفها، بعدما أطلق شاب الرصاص عليها، داخل إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمّان، دون معرفة الأسباب.

وتحت وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية وهي الجامعة التي قتلت بداخلها الفتاة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة المجرم، منددين بجرائم العنف المتكررة.

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كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء. وكتبت إحداهن "لم نستوعب بعد ما حدث للفتاة نيرة" في إشارة إلى مقتل فتاة ذبحاً بجامعة المنصورة في مصر قبل أيام، متسائلة "إلى متى الاستهانة بأرواح النساء؟".

قال مصدر أمني لـ"العربية الأردن" إن الطالبة التي أصيبت بعيار ناري داخل جامعة خاصة في عمّان، توفيت داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

وأكد المصدر أن العمل جار على البحث على القاتل الذي أطلق النار والتحقيق مستمر بالحادثة.

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/WKxrtkk4m3 — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 23, 2022

فيما قالت أخرى كيف للقاتل أن يدخل وهو يحمل سلاحاً إلى داخل الجامعة دون ملاحظة الأمن الجامعي؟

فرار القاتل

وتوفيت الفتاة متأثرة بجروحها بعدما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام في الأردن.

كما أوضحت أن المتهم لاذ بالفرار، إلا أن القوى الأمنية تبحث عنه.

يذكر أن الأردن شهد ضجة في يناير الماضي بعدما أثارت وفاة طالبة في جامعة الحسين بن طلال إثر وعكة صحية، حيث اعتبر العديد أنها توفيت نتيجة إهمال مشرفات السكن الجامعي.