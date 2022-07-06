ياسمين صبري تكشف حقيقة صورتها المثيرة للجدل

من جديد عادت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، إلى الواجهة، بعد ابتعادها لفترة منذ الإعلان عن طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ويبدو أن الفنانة المصرية تقضي إجازة صيفية في إسبانيا، قبل أن تعود من جديد لممارسة نشاطها الفني بمصر، خاصة أنها كانت بعيدة عن الساحة على مدار العامين الماضيين.

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ونشرت ياسمين صبري مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت الجدل، حيث ظهرت فيها بمظهر مختلف، يوحي بأنها تخلت عن شعرها الطويل وهو ما دفع جمهورها ومتابعيها لسؤالها عن الأمر.

لكنها ردت عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام"، لتؤكد على أنها لم تقم بقص شعرها، وإنما قامت بعمل "نيو لوك" استخدمت فيه إطلالة يطلق عليها "كحكه"، وهو ما أوحى للمتابعين بأنها تخلت عن شعرها الطويل الشهير.

ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أجابت عنه ياسمين صبري، حيث أكدت في رد على متابعيها أنها تحضر لمسلسلين جديدين في الوقت الحالي، وذلك تعويضاً عن غيابها الطويل منذ مسلسلها الأخير "فرصة تانية" الذي عرض قبل عامين.

كما أجابت الفنانة المصرية على سؤال يتعلق بالمهنة التي كانت ستعمل بها إن لم تكن فنانة، لتؤكد أنها كانت ستصبح اختصاصية في الطب النفسي.

وفي رد على سؤال آخر، تحدثت عن الأمور التي تقوم بها وتجعلها تشعر بالأمان والثقة، ونصحت متابعيها بتقبل نقاط ضعفهم وأخطائهم والعمل على تطوير الذات.

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً فنياً مكثفاً لياسمين صبري كي تعوض فترة الغياب الطويلة، خاصة أنها اعتذرت قبل نحو أسبوعين عن مسلسل "الشادر" مع أشرف عبد الباقي، وهو ما تسبب في جدل كبير بينها وبين مخرج العمل.