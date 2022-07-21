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ترمب يشارك في جنازة زوجته الأولى إيفانا في نيويورك

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Former U.S. President Donald Trump, his wife Melania, Kimberly Guilfoyle, his sons Barron and Donald Jr. and his daughter Ivanka leave St. Vincent Ferrer Church during the funeral of Ivana Trump, socialite and Trump's first wife, in New York City, U.S., July 20, 2022. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
ترمب

ترمب يشارك في جنازة زوجته الأولى إيفانا في نيويورك

الرئيس الأميركي السابق كتب على مواقع التواصل قبل التشييع: إنه ليوم حزين للغاية، ولكنه في الوقت ذاته احتفال بحياة رائعة وجميلة

نيويورك – أسوشيتد برس

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بصحبة أبنائهما الثلاثة، شارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في جنازة زوجته الأولى إيفانا ترمب، أيقونة الثمانينيات وسيدة الأعمال التي ساعدته في بناء إمبراطورية دفعته إلى الرئاسة.

وقبل توجهه إلى قداس الجنازة، كتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" قائلاً: "إنه ليوم حزين للغاية، ولكنه في الوقت ذاته احتفال بحياة رائعة وجميلة".

من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء

وأضاف ترمب، الذي حضر المراسم مع زوجته الحالية ميلانيا ترمب: "هذا لن يكون أمراً سهلاً!!!".

وسار ترمب وميلانيا وأبناء ترمب الثلاثة من إيفانا، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وعائلاتهم وراء النعش الذهبي اللون في كنيسة سانت فنسنت فيرير الكاثوليكية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
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كما حضرت الجنازة تيفاني ترمب، ابنة الرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز، مع والدتها، وكذلك أصدقاء العائلة بما في ذلك جينين بيرو المشاركة في تقديم برنامج "ذا فايف" على شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، وتشارلز كوشنر المطور العقاري، ووالد جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترمب.

وكان مصمم الأزياء دينيس باسو، وهو صديق قديم لإيفانا ترمب، من بين المشيعين.

وأعلنت أسرة ترامب الخميس أن السيدة البالغة من العمر 73 عاماً قد توفيت في منزلها في مانهاتن. وقالت السلطات إن الوفاة وقعت جراء حادث، أسفر عن إصابات خطيرة في جذعها.

من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
  • من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
10 صور
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
من تشييع إيفانا ترمب في نيويورك الأربعاء
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