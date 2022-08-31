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ميغان ماركل: ليس من السهل الصفح عن العائلة المالكة

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FILE - Prince Harry and Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex leave after a service of thanksgiving for the reign of Queen Elizabeth II at St Paul's Cathedral in London, on June 3, 2022. Meghan has said that “just by existing,” she and her husband Prince Harry had “upset the dynamic of the hierarchy when they were in the U.K. (AP Photo/Matt Dunham, Pool)
الأمير هاري وميغان ماركل خلال مناسبة للعائلة المالكة البريطانية في يونيو الماضي في لندن

ميغان ماركل: ليس من السهل الصفح عن العائلة المالكة

زوجة الأمير هاري قالت في مقابلة مع مجلة أميركية إنها بذلت "مجهوداً كبيراً" للتسامح مع عائلته

لندن – أسوشيتد برس

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قالت ميغان ماركل إن "مجرد وجودها" هي وزوجها الأمير هاري "أخل بديناميكية التسلسل الهرمي" في العائلة المالكة في بريطانيا.

وتصدرت الممثلة السابقة عناوين الصحف في بريطانيا أمس الثلاثاء بتعليقات أدلت بها خلال مقابلة مع مجلة "ذا كت" الأميركية.

الأمير هاري وميغان ماركل خلال مناسبة للعائلة المالكة البريطانية في 2020 في لندن
الأمير هاري وميغان ماركل خلال مناسبة للعائلة المالكة البريطانية في 2020 في لندن

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتسامح بينها وبين العائلة المالكة في بريطانيا أو عائلتها هي، قالت ميغان في المقابلة التي نشرت الاثنين: "ليس من السهل الصفح". كما أشارت إلى علاقة هاري المتوترة مع والده الأمير تشارلز.

وأضافت: "أعتقد أن الصفح أمر مهم حقاً. عدم الصفح يتطلب الكثير من الطاقة. ولكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للتسامح. لقد بذلت بالفعل مجهوداً كبيراً، خاصة مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء".

الأمير هاري وميغان ماركل خلال مناسبة للعائلة المالكة البريطانية في 2017 في لندن
الأمير هاري وميغان ماركل خلال مناسبة للعائلة المالكة البريطانية في 2017 في لندن
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وخيّم التوتر على علاقة ميغان (41 عاماً) وهاري (37 عاماً) مع العائلة المالكة البريطانية منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة أوائل عام 2020، رفضاً لما وصفاه بالتدخلات والمواقف العنصرية غير المحتملة لوسائل الإعلام البريطانية.

ومنذ انتقالهما إلى كاليفورنيا، حيث استقرا الآن مع طفليهما، تحدث الزوجان عن معاناتهما مع العائلة المالكة. وفي مقابلة مع أوبرا وينفري العام الماضي، تحدثت ميغان عن العنصرية داخل النظام الملكي، فيما قال هاري إن تشارلز توقف عن الرد على مكالماته.

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