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زيلينسكي يرد الصاع صاعين لماسك.. وكلام بذيء من سفيره

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Elon Musk twitter account is seen through Twitter logo in this illustration taken, April 25, 2022. (Reuters)
إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

زيلينسكي يرد الصاع صاعين لماسك.. وكلام بذيء من سفيره

دبي- العربية.نت

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لم يمر اقتراح الملياردير الأميركي إيلون ماسك بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا مرور الكرام، فقد فتح عليه "باب جهنم" وهجمة شعواء من قبل مسؤولين أوكران.

فبعد أن اقترح بتغريدة على تويتر تصويت متابعيه على فكرة إجراء انتخابات في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا رسميا إلى أراضيها قبل أيام، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل أن يقرر سكانها إن كانوا يريدون الانضمام لموسكو أم كييف، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالطريقة عينها.

إذ نشر على حسابه الرسمي في تويتر استفتاء آخر، ولكن حول ماسك عينه هذه المرة.

وطلب من متابعيه أن يصوتوا ليختاروا أي "ماسك يحبون أكثر" الروسي أو الأوكراني، في إشارة تخوين لرئيس تيسلا المثير للجدل.

"اصمت واغرب عن وجهنا"

فيما كان رد السفير الأوكراني في ألمانيا أندريج ميلنك أقل دبلوماسية بكثير، إذ تفوه بعبارات بذيئة، في رد على الاستفتاء الذي نشره صاحب "ستارلينك" و"تيسلا"، مؤكدا أن أيا من المواطنين الأوكران لن يشتري بعد الآن سياراته الرديئة.

كما قال له بما معناه "اصمت واغرب عن وجهنا"!.

رد السفير الأوكراني في ألمانيا
رد السفير الأوكراني في ألمانيا

أما مستشار زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، فاتهم مدير "سبايس أكس"، في رد على تغريدته، بإضفاء الشرعية على استفتاءات الضم "الصورية" التي أجرتها موسكو أواخر الشهر الماضي في أقاليم لوغانسك ودونيتسك بدونباس شرق أوكرانيا، وزابوريجيا وخيرسون جنوباً.

وكان الثري الأميركي المثير للجدل اقترح في أكثر من تغريدة خلال الساعات الماضية، أن يختار سكان دونباس وشبه جزيرة القرم إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءًا من روسيا أو أوكرانيا.

يذكر أن ماسك كان خطف قبل أشهر، قلوب الأوكرانيين جميعاًَ، من مسؤولين ومواطنين عاديين، بعد أن قدم خدمة ستارلينك "Starlink" الفضائية كوسيلة لزيادة اتصالهم بالإنترنت، وسط الصراع المندلع بين الروس والأوكران منذ 8 أشهر.

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