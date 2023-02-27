صورة لموظفة نائمة بمقر تويتر.. تغريدة ساخرة وملغومة لماسك

قبيل ساعات من تسريح فوج آخر من موظفي تويتر، وقبل أن ينتشر الخبر، نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك تغريدة بسيطة، إلا أنها حملت على ما يبدو معاني ملغومة.
فقد كتب مالك التطبيق، تغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس تمنى خلالها للجميع تمضية نهار أحد ممتع.
Hope you have a good Sunday.— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023
First day of the rest of your life.
وأردف: "أول نهار فرصة في حياتكم"، وكأنه يلمح إلى عملية الطرد التي حصلت بعد ساعات.
طرد 200 موظف
إذ سرحت الشركة العملاقة لاحقا ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10 بالمئة من قوتها العاملة، في أحدث جولة لتخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر الماضي.
وقد شمل تخفيض الوظائف هذا مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات، بالإضافة إلى العديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وهو ما يساعد في الحفاظ على مميزات تويتر المتنوعة على الإنترنت، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022
كما شملت مجموعة المسرحين هذه استر كراوفورد، Esther Crawford، التي قادت خدمة إطلاق اشتراك تويتر بول، والتي كانت من أقوى المتحمسين والمدافعين عن خطط ماسك.
فما السبب يا ترى؟
في حين أعاد البعض التذكير بتغريدة لها في نوفمبر العام الماضي، حيث نشرت صورتها نائمة في مقر الشركة، وكتبت معلقة عليها " عندما يعمل فريقك على مدار الساعة قد تضطر في بعض الأحيان للنوم في مقر عملك!"، ساخرين من طردها رغم تملقها للمدير!
يشار إلى أن تويتر كانت سرحت في مطلع نوفمبر الماضي حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.
وقال الرجل المثير للجدل حينها إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.
في حين لا يزال عدد موظفي الشركة يبلغ نحو 2300 بحسب ما أكد ماسك الشهر الماضي (يناير 2023).
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