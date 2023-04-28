بأغنية عن الحسد.. جورجينا ترد على شائعات خلافها مع كريستيانو

بعد عدة أيام من تداول شائعات حول توتر علاقتها باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرجت جورجينا رودريغيز عن صمتها لتوضح الأمر، بطريقتها الخاصة.

ونشرت شريكة لاعب النصر السعودي مقطع فيديو عبر حسابها على "ستوري إنستغرام"، لصورة من السماء والقمر يبدو ساطعاً مرفقة مع مقطع أغنية لروميرو سانتوس بعنوان Si yo muero، وتقول كلماتها "الحسد يصنع الشائعات، ويتناقلها الكثيرون، والحمقى يصدقونها".

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جاء تعليق الشابة الأرجنتينية، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن استياء رونالدو من جورجينا بسبب قضائها معظم الوقت في مراكز التسوق أكثر من اهتمامها به، مبينة التقارير أن العلاقة بين الثنائي الشهير، ليست في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، وفق ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويبدو أن الشائعات هذه المرة أزعجت جورجينا رودريغيز لترد لأول مرة بهذه الطريقة، فقد اعتادت صديقة لاعب كرة القدم الشهير على تجاهل مثل هذه الأمور وتجنب التفاعل معها.

يذكر أن الثنائي انتقلا مؤخرا إلى الرياض، بعد أن أعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، إضافة إلى اعتنائها بكريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.