أفراح العائلة الملكية الأردنية تتوالى مع تخرج الأمير الصغير

تواصل العائلة الملكية في الأردن سلسلة الاحتفالات والأفراح، وذلك بعد حفل زفاف الأميرة إيمان وتخرج الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية والاستعدادات الكبرى لزفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، لتكتمل اليوم بتخريج أصغر أفراد العائلة الأمير هاشم بن الحسين من المدرسة.

وحضر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

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ونشرت الملكة رانيا العبدالله صوراً من حفل تخريج الأمير هاشم، وكتبت عبر انستغرام "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".

من جهته، كتب ولي عهد الأردن عبر صفحته على إنستغرام: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".







العاهل الأردني مع الأمير هاشم في حفل التخرج العاهل الأردني وولي عهده يحضران حفل تخرج الأمير هاشم الأمير هاشم في حفل التخرج من حفل تخرج الأمير هاشم

لا زفاف في جزيرة سردينيا

على صعيد منفصل، أكّد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصرياً، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي عهد الأردن المرتقب في عمّان في 1 حزيران 2023.