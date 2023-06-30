"سيلفي" التقطتها رجوة.. هكذا عايد ولي عهد الأردن متابعيه

هنأ ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدلله متابعيه على موقع إنستغرام بحلول عيد الأضحى.

ونشر الأمير الحسين اليوم الجمعة، صورة عفوية تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة وكتب معلّقاً: "منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير". وأضاف معايدة باللغة الإنجليزية لمتابعيه.

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والصورة، التي يبدو أنها "سيلفي" التقطتها الأميرة رجوة، تظهر الثنائي مبتسمين وهما يجلسان في حديقة.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الحالي في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.