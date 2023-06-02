ولي عهد الأردن في رسالة شكر وغزل: أحمد الله الذي منّ علي برجوة

في أول تعليق له بعد مراسم زفاف شغلت العالم العربي والأجنبي، عبّر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عن شكره لكل من شاركه الفرح بمناسبة عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين.

وقال ولي العهد عبر حسابه على إنستغرام: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

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من جانبها، هنأت الملكة رانيا العبدالله الثاني، نجلها الأمير الحسين والأميرة رجوة بمناسبة زفافهما. ونشرت الملكة عبر حسابها على إنستغرام صوراً علقت عليها كاتبة: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، من عقد قران أحلى العرسان حسين ورجوة".

مأدبة عشاء

وأقام الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية تكريماً لضيوف الأردن بمناسبة عقد قران وزفاف الأمير الحسين.

شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما pic.twitter.com/u7igu8Ybkf — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 2, 2023

وحضر مأدبة العشاء أفراد العائلة المالكة، وأفراد من عائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

كما حضرها الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وعقيلته السيدة شاناز، والسلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والسلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وعقيلته الملكة عزيزة أمينة، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا وعقيلته الملكة ماكسيما، والملك فيليب ملك مملكة بلجيكا وابنته الأميرة اليزابيث ولية العهد.

وحضر مأدبة العشاء أيضاً الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير ويليام أمير ويلز والأميرة كاثرين أميرة ويلز، والأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، والأميرة فكتوريا ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال، والأمير هاكون ولي عهد مملكة النرويج.

كما حضرها ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، والأمير عبد المتين بن السلطان حسن البلقية.

وحضر المأدبة كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، ووالدة أمير دولة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الأميرة تسوجوكو.

كما حضرها رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.