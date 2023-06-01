العروس رجوة آل سيف متألقّة بثوب من توقيع المصمم إيلي صعب

كان برنامج صباح العربية أول من كشف بعد ظهر، اليوم الخميس، أن المصمم اللبناني إيلي صعب هو الذي سيوقّع ثوب زفاف الآنسة رجوة آل سيف خلال عقد قرانها على ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الذي يُقام في قصر زهران بحضور ضيوف من مختلف أنحاء العالم.















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وقد وصلت العروس إلى الحفل برفقة الأمير هاشم الأخ الأصغر لولي العهد ورافقتها كوصيفات الأميرتان إيمان وسلمى. إطلالة العروس بدت عصريّة وبسيطة إذ اختارت من توقيع إيلي صعب ثوباً أبيض بتصميم ضيّق ترافقه تنورة واسعة من الخلف. تميّز التصميم بكمّين طويلين وقصة غير متوازية عند العنق، وقد ترافق مع ذيل طويل وطرحة من التول تزيّنت بالتطريز. وقد كمّلت العروس إطلالتها بتاج مرصع بالماس من Fredjewelry سبق أن ظهرت به الملكة رانيا، وأقراط تدلّت من أذنيها. اختارت العروس حذاءً مسطحاً باللون الأبيض لمرافقة ثوبها الفخم وحملت بيدها باقة صغيرة من الأزهار.

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لم تكن العروس وحدها من ارتدى من توقيع المصمم إيلي صعب إذ شكّل هذا المصمم خيار أميرة ويلز كايت ميدلتون أيضاً التي وصلت إلى الحفل بثوب باللون الزهري الفاتح من توقيع المصمم اللبناني، فيما اختارت والدة العريس الملكة رانيا ثوبها الأسود المزين بتطريزات ذهبية من توقيع دار Dior الفرنسيّة.