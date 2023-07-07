شاهد.. محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على "اليوم الحلو ده"

ظهر نجم ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، مع مواطنه الفنان أحمد سعد وهما يتمايلان على أغاني الأخير خلال تواجدهما معاً في مدينة ميكونوس اليونانية.

وأظهر مقطع فيديو نشره صاحب "ايه اليوم الحلو ده"، عبر صفحته على "انستغرام"، الفنان وهو يغني أغنيته الشهيرة، التي تفاعل معها وراح يرددها محمد صلاح.

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ثم أغنية "وسع وسع" حيث أخذ الثنائي يرقصان على أنغام الأغنية وشاركهم بالرقص كل من تواجد في المكان ذاته.

كما أرفق أحمد سعد تعليقاً على الفيديو "ايه صلاح الحلو ده"، مع أيموجي قلب أحمر وتعبير عن الشكر والإمتنان للاعب المصري.

ولقاء محمد صلاح لم يقتصر على أحمد سعد، فيبدو أن المكان كان مليئا بالمشاهير، حيث تواجد في ميكونوس أيضاً محمد رمضان الذي شارك صورتين برفقة محمد صلاح على شاطئ البحر بالإطلالة نفسها التي اعتمدها صلاح بفيديو الرقص مع سعد، أي أن اللقاء كان على ما يبدو في اليوم نفسه، وعلق عليها: "يا حبيبي يا مو".

ونقل اللاعب الشهير أجواء الاستجمام التي يقضيها في اليونان على شاطئ البحر، حيث شارك أكثر من صورة له بمفرده وهو يستمتع بمياه البحر إن كان من خلال السباحة أو من خلال الاستمتاع بأشعة الشمس.