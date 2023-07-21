رونالدو الأعلى أجراً في "إنستغرام".. وهذا سعر إعلانه!
سعر الإعلان الواحد في حسابه في إنستغرام 1.87 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 9 ملايين ريال
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قائمة النجوم المشاهير المؤثرين على منصة "إنستغرام"، وأصبح الأعلى أجراً على المنصة.
وتفوق "الدون" على نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر ليصبح النجم الأعلى أجراً في موقع الصور الشهير من حيث الدخل العائد.
وتصدر اللاعب الشهير القائمة حيث يحصل على 1.87 مليون جنيه إسترليني ( 9 مليون ريال سعودي) لكل إعلان مدفوع ينشره عبر حسابه، متفوقاً على كايلي جينر التي تحصل على 1.47 مليون جنيه إسترليني لكل من منشور ممول.
وشهد حساب رونالدو نموا هائلا على إنستعرام في السنوات الأخيرة، كما صنف في المرتبة الثالثة في عام 2019 من حيث ثمن منشورات إنستغرام المدفوعة بواقع 755 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور.
وحقق رونالدو ذلك النجاح من خلال الترويح عبر حسابه لبعض العلامات التجارية التي يتعاقد معها، مثل موقع "LiveScore" الرياضي، والعلامة التجارية الصحية "Therabody" وتبادل العملات المشفرة "Binance".
ولدى رونالدو ما يزيد عن 597 مليون متابع على "إنستغرام"، وهو الأكثر على مستوى العالم، بينما تملك كايلي جينر 397 مليون متابع.
يذكر أنه تم اختيار رونالدو كأغنى رياضي في العالم من قبل مجلة فوربس الأميركية في بداية شهر مايو الماضي، حيث بلغت أرباحه السنوية هذا العام 109 ملايين جنيه إسترليني.
وانتقل كريستيانو إلى دوري المحترفين السعودي مطلع هذا العام ودفعه هذا التحول المربح إلى صدارة قائمة فوربس للمرة الأولى منذ عام 2017.
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