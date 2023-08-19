بالصور.. والدة نيمار ترتدي العباءة والبرقع وتمتطي الإبل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور وثقت أول ظهور لوالدة اللاعب البرازيلي نيمار في الرياض.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لنادين جونسالفيس سانتوس، أثناء جولة سياحية، ظهرت خلالها وهي ترتدي العباءة السوداء والبرقع وتمتطي الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة العربية.

🚨والدة نيمار في الرياض عند الإبل pic.twitter.com/WNa0ZdKi8E — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MBk6g) August 19, 2023

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كما ظهرت وهي تمتطي ناقة، وتلتقط صورا بجوار الإبل مع ابن نيمار "حفيدها" وسط الصحراء..

وكان نيمار 31 سنة وصل إلى الرياض مساء الجمعة واضعا وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص نادي الهلال، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: "الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا".

وأقام الهلال، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.

وقال نيمار خلال تقديمه: سأقدم المزيد للكرة السعودية، أنا سعيد بالتواجد هنا وسأقدم كل شيء للفريق، وآمل أن أتوج بالبطولات.

ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.