شقيق مصاب في حادث فاشينيستا الكويت: الفيديو المسرب أظهر الحق

فيما لا يزال حادث الفاشينيستا الكويتية المروع الذي راح ضحيته 2 وإصابة 2 آخرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خرج شقيق أحد المصابين ليؤكد أن الشباب لم يتحرشوا بالمؤثرة المشهورة وأن الفيديو المسرب للحظة وقوع الحادث أظهر الحق.

بعد تسريب الفيديو وظهور الحق وان المتوفين والمصابين ماتحرشو فيها واقول لك شخص اتهمهم زور حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم #فاطمة_المؤمن #حادث_الفاشينستا — عبدالله الشتيلي (@AlShtaily89) August 28, 2023

فقد نشر شقيق الشاب المصاب منشورا عبر حسابه في "إكس"، كتب فيه "بعد تسريب الفيديو وظهور الحق وأن المتوفين والمصابين ما تحرشوا فيها وأقول لك شخص اتهمهم زور حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم".

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كما أوضح في منشور آخر تفاصيل عن حالة شقيقه الصحية، وكتب، أن أخيه خضع لثلاث عمليات جراحية تكللت بالنجاح.

دخل اخوي يوسف غرفة العمليات وعنده ٣ عمليات اسألكم الدعاء يا اخوان #حادث_الفاشينستا #فاطمه_المؤمن — عبدالله الشتيلي (@AlShtaily89) August 30, 2023

كذلك، أصدرت أسرة يوسف الشتيلي بياناً نشره المحامي مشاري الطويل وقال فيه "آثرنا على نفسنا طوال الأيام الماضية بعدم مجاراة ومواكبة ما تم نشره من شائعات وافتراءات رخيصة كمحاولة تشويه سمعة ابننا المصاب والمساس بكرامته وأخلاقه وتسيير الرأي العام بما يخالف الواقع الحقيقة، ولم نشك للحظة أن الأيام كفيلة بإظهار الحقيقة من غير زيادة أو نقصان".

وتابع البيان "نشدد على الجميع عدم نشر الشائعات ومراعاة مشاعر ذوي الأطراف واحترام مجريات التحقيق لإيماننا الكامل بقضائنا العادل ودولة القانون".

بيان من ذوي يوسف الشتيلي عن الحادث المروري#حادث_الفاشينيستا pic.twitter.com/t0nOWo0lBz — المحامي مشاري سعد الطويل (@MSTAWEEL) August 29, 2023

تأتي هذه التطورات، ردا على ما زعمته المحامية شقيقة الفاشينيستا الكويتية بعدما قامت برفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش في وقت سابق.

وكان مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في الشارع انتشر كالنار في الهشيم للحظة وقوع الحادث المروع، حيث ظهرت سيارة الفاشينيستا وهي تسير بسرعة جنونية لتقطع الإشارة الحمراء لتصطدم بسيارة كانت في الجهة المقابلة وتتناثر أجزاء من المركبتين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشينيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

يشار إلى أن الفاشينيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.