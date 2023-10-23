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وجد عائلته أشلاء.. فيديو لصحفي فلسطيني يحمل طفلين مدممين

دبي - العربية.نت
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لا تتوقف المآسي الإنسانية في قطاع غزة مع كل ثانية تمر على القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة المحاصرة.

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قصص مروعة

وما من شيء أصدق من الصورة، التي دأب الصحافي "معتز عزيزة" على نقل قصصها المروعة عبر حساباته الشخصية في إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

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كما تعكس هذه الصورة التي ينقلها الشاب المتطوع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، ما يتعرض له المدنيون في غزة من آلام ممتدة على مدار أكثر من أسبوعين.

وقبل ساعات من الآن تحديداً، نشر الشاب مقطع فيديو وهو يهرع لإنقاذ حياة الأطفال الذين استهدفتهم الغارات الجوية الإسرائيلية، فأطل مع طفلين بعدما ملأهم غبار القصف وغطت وجوههم قطرات الدماء.

وجد عائلته أشلاء!

يذكر أن الصحافي معتز عزيزة يحمل آلة التصوير ويتجول بها في أرجاء القطاع لتوثيق ما يجري من قصف مروع في المكان.

وقد تعرض منزل الشاب في شارع العزيزة بدير البلح في قطاع غزة إلى قصف حول أفراداً من عائلته لأشلاء.

يشار إلى أن غزة، ما زالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا.

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