يونايتد يقلب النتيجة ويهزم برايتون

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل توتنهام مع نيوكاسل 2 - 2 وفوز ساوثهامبتون على بيرنلي 3- 2 وأستون فيلا على فولهام 3 - 1.

وتقدم برايتون بهدف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 13، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 62، وأضاف ميسون غرينوود الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 83. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر . وهذا الانتصار هو السابع عشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في تسع.

وتوقف رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، متلقيا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 11 مباراة.