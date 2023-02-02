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حمدالله
لقطة من جلسة تمديد العقد

حمدالله يجدد عقده مع الاتحاد حتى 2025

العربية.نت
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أعلن اتحاد جدة تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين مساء الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه على منصة "تويتر": تمت مراسم التجديد مساء الخميس في مقر النادي، بين رئيس مجلس إدارة النادي واللاعب والمشرف العام على كرة القدم.

وانتقل حمدالله لأصفر الغربية في منتصف ديسمبر 2021 بعدما أنهت إدارة النصر عقده.

ولعب المغربي 29 مباراة بجميع المسابقات مع فريقه، سجل خلالها 24 هدفًا ومرر لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.

وحصد اللاعب مع الاتحاد بطولة وحيدة هي كأس السوبر السعودي، كما أصبح الهداف التاريخي لها برصيد 5 أهداف.

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