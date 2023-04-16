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ريال مدريد
رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني

ريال مدريد يستعيد اتزانه محليا بنقاط قادش

مدريد - د ب أ
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تغلب ريال مدريد على مضيفه قادش بهدفين دون رد يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الأول للريال في الدقيقة 72، قبل أن يضيف زميله ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 76.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يحل ضيفا يوم الأحد على خيتافي.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

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