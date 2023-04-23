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كورتوا
الحارس البلجيكي

كورتوا: ريال مدريد لم يخسر الدوري بعد

مدريد - فرانس برس
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رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة، كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد انه لا يزال مؤمناً بامكانية فريق العاصمة الدفاع عن لقبه.

ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها الأحد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

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قال كورتوا لمنصة "دازون" للبث التدفقي إنه لا يزال مؤمناً بفرصة إحراز لقب الليغا "طالما هناك حظوظ حسابية".

تابع الحارس البالغ 30 عاماً بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيغو 2-0 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو: سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل هكذا أمور.

أردف: نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون.

أضاف الحارس العملاق "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الابطال"، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.

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