ليل يعيد أومتيتي إلى الدوري الفرنسي

عاد قلب الدفاع الدولي صامويل أومتيتي الى الدوري الفرنسي لكرة القدم من بوابة ليل بعقد لسنتين، وفق ما أعلن اللاعب يوم السبت.

وحرّر نادي برشلونة الاسباني بطل مونديال 2018 من عقده في وقت سابق من هذا الشهر، وكان من المتوقع أن يعود الى ناديه السابق ليون الذي تركه في 2016 للانضمام الى الفريق الكاتالوني.

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وقال أومتيتي: العودة الى فرنسا، منطقيًا فكرت بليون ولكن في النهاية اخترت الالتحاق بناد يريدني.

وعانى المدافع البالغ من العمر 29 عاما من الاصابات على مدى أربع سنوات وأعير الموسم الماضي الى ليتشي الايطالي وخاض معه 25 مباراة.

وقال رئيس ليل أوليفر ليتانغ: سام العظيم قاد عاد. إنها إشارة قوية عندما يعود بطل فرنسي في كأس العالم الى الدوري الفرنسي.

ورغم الإصابات التي لاحقته، قال اومتيتي: أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيًا. أريد حقًا أن أحقق النجاحات في ليل.

وتوج اومتيتي بكأس فرنسا مع ليون عام 2012، فيما أحرز مع برشلونة لقب الدوري عامي 2018 و2019.

كان اللاعب، المولود في الكاميرون، بطل فرنسا في مونديال 2018 بعد أن سجل الهدف الوحيد في نصف النهائي ضد بلجيكا، ويأمل في العودة الى صفوف المنتخب.

قال في هذا الصدد: لقد ذقت طعم المنتخب الفرنسي واختبرت لحظات استثنائية، حتمًا أرغب في أن أعيشها مجددًا.