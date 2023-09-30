أرسنال يعمق جراح بورنموث برباعية

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حافظ أرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-صفر على بورنموث المتعثر يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل كاي هافرتز، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني، وبوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وبن وايت.
وجاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.
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واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح أرسنال سجلهما أوديغارد وهافرتز الذي أحرز أول أهدافه مع أرسنال.
واختتم وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم أرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.
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