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أولمو
أولمو بقميص منتخب إسبانيا

برشلونة يدخل في مفاوضات مع أولمو

برشلونة - د ب أ
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ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أجروا مفاوضات مع ممثلي داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق السابق ولايبزيغ الحالي، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للفريق.

وتحدث التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم السبت، عن اجتماع إيجابي جرى يوم الأربعاء الماضي بين ديكو، المدير الرياضي للنادي، ووكيلي أولمو، خوانما لوبيز وأندي بارا، ووالد اللاعب.

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ويمتد عقد أولمو مع لايبزيغ حتى 2027 ولكن تقارير ذكرت إنه يتضمن 60 مليون يورو (64 مليون دولار) كشرط جزائي.

وربما تكون القيمة المرتفعة للشرط الجزائي أزمة لبرشلونة، الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي وفقا للتقرير يأمل في أن يدفع قيمة الصفقة للايبزيغ على أقساط.

وكان أولمو /25 عاما/ عضوا في أكاديمية برشلونة، ولكنه رحل لفريق دينامو زغرب عندما كان شابا في عام 2024. بعدها انضم لفريق لايبزيغ في 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الألماني.

ولكن اللاعب تعرض لإصابات كثيرة، وغاب عن 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

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